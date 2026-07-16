Asesinan a un hombre mientras viajaba en una motora en Fajardo

Un hombre de 23 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:25 p.m., en la avenida Conquistador, sector Veve Calzada, frente a un establecimiento comercial.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada recibida a través de radiofrecuencia alertó a las autoridades sobre un herido de bala.

“Al llegar, los agentes encontraron al conductor de una motora marca Veloce, modelo Tank, color gris, año 2025, con heridas de bala. El hombre fue identificado como Luis Josué Rivera Rivera, de 23 años, residente en Fajardo”, agregó el informe policiaco.

Rivera Rivera fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

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Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, junto con la fiscal Sandra Cortés, se hicieron cargo de la pesquisa.

“Luis Josué Rivera Rivera, posee expediente criminal por Ley de Armas y Ley 54 Violencia Doméstica”, señaló el comunicado de prensa.