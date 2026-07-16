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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre mientras viajaba en una motora en Fajardo

La Policía informó que el occiso tenía 23 años

16 de julio de 2026 - 6:47 AM

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El occiso falleció mientras recibía asistencia médica. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 23 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Fajardo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 8:25 p.m., en la avenida Conquistador, sector Veve Calzada, frente a un establecimiento comercial.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada recibida a través de radiofrecuencia alertó a las autoridades sobre un herido de bala.

“Al llegar, los agentes encontraron al conductor de una motora marca Veloce, modelo Tank, color gris, año 2025, con heridas de bala. El hombre fue identificado como Luis Josué Rivera Rivera, de 23 años, residente en Fajardo”, agregó el informe policiaco.

Rivera Rivera fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, junto con la fiscal Sandra Cortés, se hicieron cargo de la pesquisa.

“Luis Josué Rivera Rivera, posee expediente criminal por Ley de Armas y Ley 54 Violencia Doméstica”, señaló el comunicado de prensa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 257 asesinatos en lo que va de este año, 12 más que los 245 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFajardoAsesinatos
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