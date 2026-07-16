Aprovecha al máximo las ventas de uniformes y materiales escolares sin IVU

Mañana viernes comenzará la próxima venta de uniformes y materiales escolares sin impuesto sobre ventas y uso (IVU), periodo que culmina este sábado y que, si se aprovecha bien, puede generar ahorros para padres y maestros.

“En Puerto Rico el IVU es sumamente alto, 11.5%, así que es un gran ahorro que te eliminen esa porción del precio de la compra”, resaltó Edith Tapia, coach certificada en finanzas personales y fundadora de la plataforma de descuentos Cuponeandopr.net.

De hecho, si haces una compra de $100 en uniformes o materiales escolares, el ahorro sería de $11.50 al no tener que pagar el IVU.

Tapia compartió varias recomendaciones para aprovechar al máximo estas ventas sin IVU de regreso a clases:

Revisa la lista de materiales solicitados por la escuela o colegio: Antes de salir de compras, busca la lista y verifica qué uniformes y materiales ya tienes en casa y puedes reutilizar, de modo que solo adquieras lo que hace falta. “Así puedes hacer una compra más estratégica y definida en vez de comprar por comprar”, dijo la experta. Haz un presupuesto: Separa la cantidad de dinero que esperas invertir en las compras de regreso a clases, basándote en la experiencia de años anteriores. “Planifica también para comprar los materiales que necesitará para las tareas que le asignarán a tu hijo durante el año, como proyectos o asignaciones especiales que requieran cartulinas y cartapacios. Así los puedes comprar ahora sin IVU y tenerlos guardados en casa para cuando se necesiten”, aconsejó Tapia. Busca ofertas y compara precios: Revisa las ofertas, cupones, promociones y especiales o “shoppers” de varias tiendas físicas o en línea antes de comenzar tus compras. “Al sacar tiempo para comparar ofertas, podemos definir una ruta de compras que incluya varias tiendaso identificar qué tienda ofrece un mayor descuento en todos los útiles que necesitas”, dijo Tapia. “Hay ocasiones en que los mejores precios están online y, si ofrecen envío gratis, puedes ahorrar tiempo y gasolina”. Ve tras la calidad y el valor por tu dinero: Hay artículos en los que vale la pena gastar un poco más si cuentan con la calidad necesaria para durar todo el año académico. “Con los zapatos y los bultos recomiendo que escojan unos de mayor calidad porque si usan unos muy económicos se van a desgastar y romper muy rápido. Tendrán que comprar otros a mitad de semestre y va a ser más gasto a largo plazo que una economía”, abundó. No vayas de compras con los chicos: Si cuentas con un presupuesto muy ajustado, esto evitará que en las tiendas tus hijos se antojen de artículos innecesarios, costosos, de moda o que son tendencia en las redes sociales. No te cases con las marcas reconocidas, a menos que la escuela o colegio solicite una marca específica: “Ya se hacen productos muy buenos de imitación que no tienen nada que envidiarle a las marcas originales”, sostuvo Tapia. Asimismo, aconsejó ser flexible, pues hay ocasiones en que el mismo artículo, de la misma marca, puede estar a un precio más bajo dependiendo del color. Pierde el miedo a comprar, vender o intercambiar artículos usados: “Hay libros que se pueden comprar usados porque los estudiantes casi no los marcan. Se ahorra una buena cantidad porque los libros sueles ser costosos y puedes ganar dinero vendiendo libros y uniformes en buenas condiciones”, aseguró la coach en finanzas personales. Aprovecha la ocasión para educar a tus hijos sobre el valor del dinero: “Es bien importante involucrar a los niños en las finanzas del hogar, que sepan que el dinero no es infinito, que las tarjetas de crédito hay que pagarlas luego de usarlas y que hay que poner límites al hacer las compras”, resaltó.

De acuerdo con el Departamento de Hacienda, mañana y el sábado estarán libres de IVU los uniformes y zapatos escolares, así como los materiales escolares, incluyendo bultos y loncheras. También estarán exentos del impuesto los siguientes materiales escolares de arte, música e instructivos: barro y esmaltes; pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite; brochas para trabajo de arte; libretas de dibujo y de bosquejos; acuarelas; instrumentos musicales; mapas y globo terráqueo de referencia.

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