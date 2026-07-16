Aprovecha al máximo las ventas de uniformes y materiales escolares sin IVU
Coach en finanzas personales brinda consejos para lograr mayores ahorros durante este periodo de exención que empieza mañana
16 de julio de 2026 - 6:00 AM
16 de julio de 2026 - 6:00 AM
Mañana viernes comenzará la próxima venta de uniformes y materiales escolares sin impuesto sobre ventas y uso (IVU), periodo que culmina este sábado y que, si se aprovecha bien, puede generar ahorros para padres y maestros.
“En Puerto Rico el IVU es sumamente alto, 11.5%, así que es un gran ahorro que te eliminen esa porción del precio de la compra”, resaltó Edith Tapia, coach certificada en finanzas personales y fundadora de la plataforma de descuentos Cuponeandopr.net.
De hecho, si haces una compra de $100 en uniformes o materiales escolares, el ahorro sería de $11.50 al no tener que pagar el IVU.
Tapia compartió varias recomendaciones para aprovechar al máximo estas ventas sin IVU de regreso a clases:
De acuerdo con el Departamento de Hacienda, mañana y el sábado estarán libres de IVU los uniformes y zapatos escolares, así como los materiales escolares, incluyendo bultos y loncheras. También estarán exentos del impuesto los siguientes materiales escolares de arte, música e instructivos: barro y esmaltes; pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite; brochas para trabajo de arte; libretas de dibujo y de bosquejos; acuarelas; instrumentos musicales; mapas y globo terráqueo de referencia.
Según la Carta Circular de Rentas Internas 26-11 de Hacienda, los libros –impresos y electrónicos- y las libretas de notas están libres de IVU todo el año. El documento explica que las ventas a plazo o “lay away” de uniformes o materiales escolares serán libres de IVU si el pago final es efectuado y el artículo es entregado al comprador durante el periodo de exención, que es mañana y el sábado.
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