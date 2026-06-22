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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hacienda anuncia fechas para la compra de materiales escolares sin IVU

La exención aplicará a uniformes y materiales escolares, incluyendo herramientas música y arte

22 de junio de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
García Figueroa afirmó que el primer día de ventas de regreso a la escuela sin IVU había transcurrido de forma ordenada y los consumidores se han beneficiado de hacer sus compras de materiales escolares y uniformes sin pagar el IVU. (Para Primera Hora/Lizann Rosario)
García Figueroa afirmó que el primer día de ventas de regreso a la escuela sin IVU había transcurrido de forma ordenada y los consumidores se han beneficiado de hacer sus compras de materiales escolares y uniformes sin pagar el IVU. (Para Primera Hora/Lizann Rosario)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

El Departamento de Hacienda anunció este lunes las fechas para la venta de artículos escolares libre de Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).

Según la carta circular emitida por la agencia, el primer periodo comenzará el viernes, 17 de julio de 2026 a las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 18 de julio de 2026, a las 11:59 p.m..

Mientras, el segundo periodo de la venta libre de IVU, será el viernes, 8 de enero de 2027 a partir de las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 9 de enero de 2027 a las 11:59 p.m..

La exención incluirá la venta de uniformes escolares, al igual que:

  1. Carpetas
  2. Bultos escolares
  3. Calculadoras
  4. Cinta adhesiva
  5. Tizas
  6. Brújulas
  7. Crayolas
  8. Gomas de borrar
  9. Cartapacios
  10. Acordeones
  11. Expansibles
  12. Sobres manila
  13. Pega, adhesivo y adhesivo en barra
  14. Marcadores, incluyendo los fluorescentes
  15. Tarjetas de afiche (“index cards”)
  16. Cajas para almacenar las tarjetas de afiche
  17. Loncheras
  18. Marcadores
  19. Papel suelto
  20. Papel con líneas para libreta de argollas
  21. Papel cuadriculado, papel de calcar
  22. Papel de color
  23. Cartulinas
  24. Papel de construcción
  25. Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares
  26. Sacapuntas
  27. Lápices
  28. Bolígrafos
  29. Transportadores (“protractors”)
  30. Reglas
  31. Tijeras

Materiales instructivos comprados al detal, al igual que materiales escolares de música y artes también estarán exentos, incluyendo:

  1. Barro y esmaltes
  2. Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite
  3. Brochas para trabajo de arte
  4. Libretas de dibujo y de bosquejos
  5. Acuarelas
  6. Instrumentos musicales
  7. Mapas y globo terráqueo
  8. Medios de almacenaje de computadora, como discos, CDs y memorias (“flash drives”).

De igual manera, la venta de uniformes y materiales bajo planes a plazo, tarjetas de regalo, certificados, vales o por Internet calificará para la exención siempre y cuando el pago final bajo el plan a plazos y la entrega sean efectuados durante el periodo de exención, informó Hacienda.

Cabe destacar que los libros son exentos de IVU todo el año.

Tags
IVUDepartamento de HaciendaRegreso a clasesRegreso a la escuela
ACERCA DEL AUTOR
Diego Vega Martínez
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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