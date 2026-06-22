Hacienda anuncia fechas para la compra de materiales escolares sin IVU
La exención aplicará a uniformes y materiales escolares, incluyendo herramientas música y arte
22 de junio de 2026 - 3:33 PM
22 de junio de 2026 - 3:33 PM
El Departamento de Hacienda anunció este lunes las fechas para la venta de artículos escolares libre de Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).
Según la carta circular emitida por la agencia, el primer periodo comenzará el viernes, 17 de julio de 2026 a las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 18 de julio de 2026, a las 11:59 p.m..
Mientras, el segundo periodo de la venta libre de IVU, será el viernes, 8 de enero de 2027 a partir de las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 9 de enero de 2027 a las 11:59 p.m..
La exención incluirá la venta de uniformes escolares, al igual que:
Materiales instructivos comprados al detal, al igual que materiales escolares de música y artes también estarán exentos, incluyendo:
De igual manera, la venta de uniformes y materiales bajo planes a plazo, tarjetas de regalo, certificados, vales o por Internet calificará para la exención siempre y cuando el pago final bajo el plan a plazos y la entrega sean efectuados durante el periodo de exención, informó Hacienda.
Cabe destacar que los libros son exentos de IVU todo el año.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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