Hacienda anuncia fechas para la compra de materiales escolares sin IVU

El Departamento de Hacienda anunció este lunes las fechas para la venta de artículos escolares libre de Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).

Según la carta circular emitida por la agencia, el primer periodo comenzará el viernes, 17 de julio de 2026 a las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 18 de julio de 2026, a las 11:59 p.m..

Mientras, el segundo periodo de la venta libre de IVU, será el viernes, 8 de enero de 2027 a partir de las 12:00 a.m. y concluirá el sábado, 9 de enero de 2027 a las 11:59 p.m..

La exención incluirá la venta de uniformes escolares, al igual que:

Carpetas Bultos escolares Calculadoras Cinta adhesiva Tizas Brújulas Crayolas Gomas de borrar Cartapacios Acordeones Expansibles Sobres manila Pega, adhesivo y adhesivo en barra Marcadores, incluyendo los fluorescentes Tarjetas de afiche (“index cards”) Cajas para almacenar las tarjetas de afiche Loncheras Marcadores Papel suelto Papel con líneas para libreta de argollas Papel cuadriculado, papel de calcar Papel de color Cartulinas Papel de construcción Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares Sacapuntas Lápices Bolígrafos Transportadores (“protractors”) Reglas Tijeras

Materiales instructivos comprados al detal, al igual que materiales escolares de música y artes también estarán exentos, incluyendo:

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Barro y esmaltes Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite Brochas para trabajo de arte Libretas de dibujo y de bosquejos Acuarelas Instrumentos musicales Mapas y globo terráqueo Medios de almacenaje de computadora, como discos, CDs y memorias (“flash drives”).

De igual manera, la venta de uniformes y materiales bajo planes a plazo, tarjetas de regalo, certificados, vales o por Internet calificará para la exención siempre y cuando el pago final bajo el plan a plazos y la entrega sean efectuados durante el periodo de exención, informó Hacienda.