Fallece un hombre de 82 años en playa de Salinas
Aunque el caso fue reportado inicialmente como un ahogamiento, las autoridades tendrán que esperar por la investigación forense para conocer la causa del deceso
19 de julio de 2026 - 9:48 AM
19 de julio de 2026 - 9:48 AM
Un hombre que estaba nadando en una playa de Salinas falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado.
Según la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 7:12 de la noche, en la playa Polita.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía, “la querellante informó que mientras compartía en el agua junto a José A. Flores de 82 años, ambos decidieron realizar una dinámica para determinar quién podía permanecer más tiempo conteniendo la respiración bajo el agua".
“La querellante indicó que observó a Flores sacar primero la cabeza del agua, por lo que ella hizo lo mismo. Acto seguido, el hombre caminó en dirección a la orilla y posteriormente volvió a lanzarse al agua, permaneciendo boca abajo sin responder”, agregó.
La querella señala que al no salir del agua, la mujer se acercó y al virarlo, observó que tenía espuma en el área de la boca, pidiendo ayuda para sacarlo del agua, por lo que varias personas brindaron asistencia hasta que llegaron los paramédicos, quienes le ofrecieron los primeros auxilios.
Lo llevaron a un hospital del área, pero el médico de turno certificó que llegó sin signos vitales.
El caso fue investigado preliminarmente por el agente López, quien lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal Sheila Santisteban.
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