Estados Unidos bombardea a la Guardia Revolucionaria iraní por el ataque que provocó la muerte de soldados en Jordania

Dubái - Estados Unidos bombardeó el domingo a la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la muerte de soldados estadounidenses en Jordania, lo que amplió aún más el fuego cruzado entre las naciones en un colapso del acuerdo provisional que buscaba encontrar un fin a la guerra.

Los bombardeos forman parte de una campaña iniciada hace una semana por una disputa por el control del estrecho de Ormuz y en la que Irán ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Estados Unidos ha atacado puentes, instalaciones eléctricas y otros objetivos en Irán, y Teherán ha respondido golpeando plantas de energía y de desalinización en Kuwait, amenazando la vida cotidiana en esa pequeña nación desértica rica en petróleo. Irán también ha intensificado sus amenazas de ampliar aún más los ataques, lo que provocó una advertencia durante la noche de los Emiratos Árabes Unidos.

Kuwait y Baréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas el domingo por la mañana mientras advertían de la llegada de drones y misiles iraníes.

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Bombardeos estadounidenses tras muertes de sus soldados

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. También dijo por primera vez que estaba apuntando específicamente a la Guardia, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas materiales en la campaña estadounidense, que ahora se encuentra en su octavo día, mientras las naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercia.

Un ataque iraní contra una base en Jordania mató a dos militares estadounidenses, dejó a uno desaparecido y a cuatro que requirieron hospitalización, informó el ejército norteamericano.

Desde que comenzó la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Las autoridades iraníes dijeron el sábado que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en los más recientes bombardeos estadounidenses.

Advertencia de Emiratos tras amenaza iraní

Casi todos los estados árabes del golfo Pérsico han sido blanco de ataques iraníes de represalia. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos aún no han sido atacados.

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La agencia de noticias iraní semioficial Fars, supuestamente cercana a la Guardia, emitió una amenaza el sábado a Emiratos. Citando a un funcionario anónimo, Fars dijo que los ataques continuos contra la infraestructura civil iraní significarían que los “aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los puertos de Fujairah y Jebel Ali, deben ser evacuados de inmediato”.

En una aparente respuesta a la amenaza, el Ministerio emiratí de Exteriores emitió un comunicado en el que pidió “ejercer la máxima moderación para evitar repercusiones peligrosas y que la región sea arrastrada a nuevos niveles de violencia e inestabilidad”.

“Los Emiratos Árabes Unidos enfatizan que el ataque contra la infraestructura civil y las instalaciones civiles en la región (...) constituye una violación flagrante y grave de los principios y disposiciones establecidos del derecho internacional, y no puede, bajo ninguna circunstancia, ser aceptado o justificado”, agregó el comunicado.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Durante la guerra de Irán, según funcionarios, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí han llevado a cabo bombardeos de represalia luego que Teherán atacara a sus naciones.

El secretario general del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.

El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán para tratar de obligar a Teherán a aflojar su control sobre el estrecho de Ormuz. Ataques recientes sugieren que el ejército estadounidense está llevando a cabo ese plan, comenzando primero con las zonas costeras de Irán en el estrecho.

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En la última semana, Estados Unidos también volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de petróleo crudo y el ejército dijo el sábado que desde entonces había redirigido cinco barcos e inutilizado uno.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió en un comunicado el sábado de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos sigue atacando a la República Islámica. Un negociador iraní avisó que Teherán estaba suspendiendo sus compromisos con el acuerdo provisional firmado hace aproximadamente un mes y destinado a poner fin permanentemente a los combates.

El mando militar conjunto de Irán advirtió que la “codicia, intimidación, totalitarismo o brutalidad” de Estados Unidos encontrará una “respuesta devastadora”.

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