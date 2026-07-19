Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
82°Lluvias aisladas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Ya no será peligroso”: tormentas disiparán el humo de incendios antes de la final del Mundial

Los meteorólogos prevén que mejoren las condiciones del tiempo para la final del Mundial en Nueva Jersey

19 de julio de 2026 - 7:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de la ciudad de Nueva York envuelta en el humo provocado por los incendios forestales, el viernes. (Ryan Murphy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

East Rutherford, Nueva Jersey - El humo de los incendios forestales en Canadá, que ha envuelto al noreste de Estados Unidos en una bruma, se disiparía en su mayor parte del área de Nueva Jersey justo a tiempo para la final del Mundial que se disputará este domingo, gracias a las tormentas eléctricas que atraviesan la zona, pronosticaron los meteorólogos.

Sin embargo, las advertencias por una calidad del aire insalubre seguían vigentes el sábado en una amplia franja de Estados Unidos. En el MetLife Stadium, donde se disputa la final, llovió con fuerza y retumbaron varios truenos.

Y el presidente estadounidense Donald Trump culpó a Canadá por el humo que atraviesa la frontera.

Trump, quien planeaba asistir a la final mundialista, amenazó con imponer aranceles a Canadá. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, criticó esa amenaza, al considerarla inaceptable y miope.

La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. Una persona mira por la ventana del mirador "Top of the Rock" mientras el humo de los incendios forestales se cierne sobre Nueva York.Un niño contempla el panorama desde la plataforma de observación de la Torre CN mientras el humo de los incendios forestales del noroeste de Ontario envuelve la ciudad de Toronto.
1 / 12 | Impactantes imágenes: espesa nube de humo envuelve los cielos de varios estados . La Estatua de la Libertad, fotografiada desde el ferry de Staten Island mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. - Yuki Iwamura

La policía estatal instó a la gente a abandonar las gradas y el campo y a buscar refugio. Voluntarios y personal corrieron hacia el interior para resguardarse mientras se repartían ponchos. El cielo era el mismo gris espeso y turbio que se ha observado durante días.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado sobre la posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño. La sesión de entrenamiento de España previa a la final contra Argentina fue suspendida en un campo cercano debido a las tormentas y los relámpagos en el área.

Por su parte, la FIFA indicó que estaba en estrecho contacto con las autoridades locales mientras continúa monitoreando los efectos del humo de los incendios forestales y de las tormentas sobre las condiciones del terreno de juego en el MetLife Stadium.

Las tormentas ayudarán a limpiar el aire

Este frente de tormenta desplazará en gran medida el humo fuera del noreste antes de la final entre España y Argentina, afirmó Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather. El MetLife Stadium, que para los partidos ha sido rebautizado como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, no está techado.

“Podría quedar algo de humo residual que haga que el ambiente se vea brumoso, pero muy tenue”, señaló Roys. “En cuanto al humo más denso, el humo que realmente ha sido impactante y provoca mala calidad del aire, no se espera en la ciudad de Nueva York ni en gran parte del noreste”.

Trump advierte de nuevos aranceles a Canadá

El presidente estadounidense no hizo mención de la final mundialista, pero dijo en su plataforma de redes sociales: “responsabilizamos a Canadá”.

Añadió que Estados Unidos “está siendo innecesariamente invadido por aire sucio, contaminado e insalubre, la calidad del cual es peligrosa y totalmente inaceptable”.

Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina.Lautaro Martínez anota el segundo gol de Argentina ante Inglaterra.Presos de Rikers Island festejan uno de los goles del partido de Argentina e Inglaterra.
1 / 12 | En imágenes: así vivió Argentina su inolvidable remontada contra Inglaterra. Enzo Fernandez se besa la camiseta tras la remontada de Argentina. - Rebecca Blackwell

El primer ministro canadiense Mark Carney abordó las quejas del gobierno estadounidense sobre el humo el jueves, en una conferencia de prensa. Dijo que el cambio climático es responsabilidad de todos, incluidos los Estados Unidos.

Ford indicó que Canadá ha contribuido con el combate de incendios en Estados Unidos y ofreció ayuda en 2024, cuando Georgia fue afectada por un huracán, pues “es lo que deben hacer los vecinos”. Consideró “absolutamente inaceptable” la retórica estadounidense en momentos en que Canadá “trata de resolver esto”.

Un meteorólogo dice que la calidad del aire para el partido “no será peligrosa”

El meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV, Jeff Berardelli, en Tampa, Florida, coincidió con esa evaluación y explicó que el frente de tormenta “barrería la atmósfera y la dejaría limpia”, dejando solo un humo fino que los espectadores del Mundial aún podrían oler en el aire.

El índice de calidad del aire muestra una mejora: de aire insalubre para grupos sensibles el sábado a una calidad del aire “moderada” el domingo en East Rutherford, lo que significa poco o ningún riesgo para la salud del público en general.

“Ya no será peligroso”, manifestó Berardelli. “Va a estar dramáticamente mejor”.

Aun así, el humo podría causar problemas para personas sensibles a ciertos compuestos en particular. Esas personas deberían estar atentas al índice de la calidad del aire, particularmente en la mañana, dijo Rob Shackelford, meteorólogo de la aplicación The Weather Channel y del sitio weather.com.

La calidad del aire en el campo se mide cada 10 minutos, explicó David Lu, director general y cofundador de Clarity Movement, una empresa de tecnología ambiental que proporciona servicios de monitoreo.

En los últimos dos días, las lecturas han variado entre el nivel en que el aire es insalubre para grupos delicados y el nivel en que es altamente insalubre, dijo Lu.

El sábado por la tarde, pronosticó una mejoría en los datos en cuestión de horas, debido a la lluvia.

Se pronostican temperaturas de alrededor de 80 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), con brisas ligeras y baja humedad para el inicio de la final.

“No se podría pedir mucho mejor clima para el Mundial”, añadió Berardelli.

Tanto Roys como Berardelli esperan que el humo más denso el domingo se concentre más cerca de los incendios, suspendido sobre partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Hay cientos de incendios activos en Canadá

Este mes se han desatado incendios forestales en Canadá y el norte de Minnesota. Berardelli comentó que están ardiendo durante más tiempo y con mayor rapidez debido al cambio climático.

El Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales mostró el sábado cientos de incendios activos.

Tags
Copa MundialCopa Mundial de fútbolCanadáIncendios forestalesBreaking NewsNueva Jersey
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: