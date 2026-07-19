Operativo nocturno en San Juan deja arrestos, desconexiones eléctricas y casi $30,000 en multas a negocios

Un operativo conjunto en negocios de entretenimiento nocturno de San Juan dejó cuatro personas arrestadas, la ocupación de tres armas de fuego, casi $30,000 en multas y la desconexión del servicio eléctrico en al menos 13 establecimientos, informó este domingo la Policía.

Como parte del plan operacional “Cero Tolerancia al Crimen”, agentes de la Policía, junto a personal del Municipio de San Juan, el Departamento de Hacienda y LUMA Energy, inspeccionaron varios establecimientos en Río Piedras, Cupey, la avenida 65 de Infantería y la barriada La Perla en el Viejo San Juan.

En el negocio Coralis Place, en Cupey, fueron arrestados Ederik Omill Robles Caraballo, de 21 años, y Francisco Javier Colón Acevedo, de 25, por presuntas violaciones a la Ley de Armas. Según la Policía, ambos portaban pistolas Glock modificadas con aditamentos para disparar en automático, además de cargadores y decenas de municiones. En el lugar también fue ocupada una tercera pistola y un vehículo marca Toyota Venza.

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Mientras, en Zoila’s Café, en Río Piedras, fue arrestada Marta Almeida Altagracia, de 42 años, luego de que presuntamente agrediera a un sargento y a un agente durante la intervención.

Por otro lado, en La Perla fue arrestado Jesús Hernández Ríos, de 26 años, tras la ocupación de marihuana, cocaína, pastillas y $340 en efectivo, como parte de una intervención por presuntas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Además de los arrestos, distintas agencias emitieron múltiples infracciones por violaciones al Código de Orden Público, al Código de Rentas Internas y por operar establecimientos con usos distintos a los autorizados.

Asimismo, personal de LUMA Energy detectó conexiones ilegales de electricidad y procedió a desconectar el servicio en el negocio Tu Nuevo Ambiente, en la calle William Jones, así como en 13 establecimientos de la barriada La Perla. Entre estos figuraban: Yo Perreo Sola, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, Mundo Aparte, Pangolas Café, Green Camel, La Bandera, Bar Panda, El Provocador, Sin Prisa, Chuchín, Colmado La Perla, El Refugio de los Hombres Maltratados y LP Bar Spa.