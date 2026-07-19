Nueva avería afecta el servicio de agua en comunidades de Aguadilla y Moca
La AAA informó que realiza trabajos para localizar una avería que impide aumentar el nivel del tanque Vista Verde
19 de julio de 2026 - 5:56 PM
19 de julio de 2026 - 5:56 PM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este domingo que brigadas de la Región Oeste trabajan en la instalación de una válvula y en la localización de una avería en el sistema de distribución que afecta el servicio de agua potable a los abonados de Aguadilla y Moca.
El director ejecutivo de la AAA en la Región Oeste, Jorge Jiménez Rosario, explicó que mientras se identifica la avería, la corporación continuará realizando ajustes operacionales temporeros para manejar la distribución del servicio.
"Mientras se localiza la avería que afecta la distribución del servicio, se continuarán realizando ajustes operacionales temporeros“, expresó el funcionario.
Según la AAA, las comunidades que experimentan bajas presiones o interrupción del servicio son Caimital, Guerrero, Poblado San Antonio, carretera 459, Corrales, Ceiba Baja, Ceiba Alta, Arenales y Vista Verde, en Aguadilla, así como el sector Centro, en Moca.
La corporación pública indicó que la regulación del sistema permite sectorizar la red para ubicar el punto donde se encuentra la avería, la cual impide que aumente el nivel del tanque Vista Verde.
Mientras, durante este domingo se mantendrá la distribución de agua mediante camiones cisterna en coordinación con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias de las zonas afectadas.
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