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Nueva avería afecta el servicio de agua en comunidades de Aguadilla y Moca

La AAA informó que realiza trabajos para localizar una avería que impide aumentar el nivel del tanque Vista Verde

19 de julio de 2026 - 5:56 PM

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Mientras continúan las labores para identificar la avería, se mantendrán ajustes operacionales y el suministro de agua mediante camiones cisterna. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este domingo que brigadas de la Región Oeste trabajan en la instalación de una válvula y en la localización de una avería en el sistema de distribución que afecta el servicio de agua potable a los abonados de Aguadilla y Moca.

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El director ejecutivo de la AAA en la Región Oeste, Jorge Jiménez Rosario, explicó que mientras se identifica la avería, la corporación continuará realizando ajustes operacionales temporeros para manejar la distribución del servicio.

"Mientras se localiza la avería que afecta la distribución del servicio, se continuarán realizando ajustes operacionales temporeros“, expresó el funcionario.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Según la AAA, las comunidades que experimentan bajas presiones o interrupción del servicio son Caimital, Guerrero, Poblado San Antonio, carretera 459, Corrales, Ceiba Baja, Ceiba Alta, Arenales y Vista Verde, en Aguadilla, así como el sector Centro, en Moca.

La corporación pública indicó que la regulación del sistema permite sectorizar la red para ubicar el punto donde se encuentra la avería, la cual impide que aumente el nivel del tanque Vista Verde.

Mientras, durante este domingo se mantendrá la distribución de agua mediante camiones cisterna en coordinación con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias de las zonas afectadas.

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