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Nueva ola de despidos en Disney: 150 empleados de Pixar se quedan sin trabajo

Los recortes afectaron divisiones como ESPN, Disney Entertainment Television y los estudios cinematográficos

21 de julio de 2026 - 7:07 PM

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La serie animada "Win or Lose" fue creada por Pixar, quienes han estado a cargo de películas como "Toy Story", "Finding Nemo" y "Inside Out", entre otras.
Pixar han estado a cargo de películas como "Toy Story", "Finding Nemo" y "Inside Out", entre otras. (ADAM S DAVIS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Disney anunció este martes una nueva ronda de despidos en varias áreas corporativas de la compañía, con un impacto significativo en Pixar Animation Studios, responsable de franquicias como “Toy Story” y “Monsters Inc.”, informó el medio especializado The Wrap.

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Un portavoz de Disney confirmó que los recortes afectaron divisiones como ESPN, Disney Entertainment Television y los estudios cinematográficos.

“Estos cambios forman parte de nuestra evaluación continua de cómo gestionamos los recursos y reinvertimos en toda la empresa a medida que nuestra industria sigue evolucionando”, indicó un portavoz de la compañía.

Según una fuente citada por The Wrap con conocimiento del proceso, alrededor de 150 empleados fueron despedidos en Pixar, con sede en Emeryville, California. Los recortes se concentraron principalmente en las áreas de producción y operaciones.

National Geographic fue la unidad más afectada dentro de la división televisiva, de acuerdo con la publicación.

Los nuevos despidos llegan meses después de que el director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, confirmara en abril una reducción de cerca de 1,000 puestos de trabajo en las áreas de marketing y marca, en la primera gran reestructuración de la compañía bajo su liderazgo.

D’Amaro asumió como director ejecutivo en marzo, luego de suceder a Bob Iger, quien estuvo al frente de la empresa entre 2005 y 2020 y nuevamente entre 2022 y 2026.

Los recortes ocurren mientras Pixar atraviesa un momento mixto. “Toy Story 5”, estrenada a mediados de junio, ha recaudado hasta ahora $957 millones en taquilla, según Box Office Mojo.

El estudio también logró un gran éxito con “Inside Out 2”, que superó los $1,698 millones en recaudación mundial en 2024. Sin embargo, producciones como “Hoppers” (2025) y “Elio” (2024) quedaron por debajo de las expectativas de la compañía.

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