Mujer denuncia fraude luego de pagar más de $6,000 a contratista en Trujillo Alto

La Policía investiga una querella de fraude reportada este martes en la urbanización Interamericana Gardens, en Trujillo Alto, luego de que una mujer alegara que un contratista abandonó una obra sin concluir pese a haber recibido miles de dólares en pagos.

Según informó la Uniformada, la querellante, de 46 años, contrató a un hombre para construir un cuarto en la marquesina de su residencia, cuyo costo fue estimado en $7,700.

Como parte del acuerdo, la mujer realizó varios pagos mediante cheques personales en distintas fechas, hasta completar $6,350.

La perjudicada indicó que el hombre comenzó los trabajos, pero posteriormente abandonó la construcción sin terminarla, por lo que se sintió estafada.