Septuagenaria pierde $1,300 tras fraude por falsa operación de un actor de Hollywood

Una mujer de 77 años denunció haber sido víctima de un fraude por petición de dinero para una operación de un actor de Hollywood, informó la Policía.

El caso fue reportado en la tarde del pasado viernes, en un condominio de adultos mayores en la avenida Domenech, en Hato Rey, San Juan.

Según información preliminar, la perjudicada alegó ante las autoridades “que envió $1,300 en tarjetas de regalo para una cirugía a Keanu Reeves”.

“De acuerdo a la perjudicada el dinero se lo solicitó el médico que realizaría la cirugía y durante un periodo de tiempo le seguía pidiendo más cantidades para el alegado tratamiento médico”, indicó el informe policiaco.

“Tras haber enviado dichas tarjetas de regalo la querellante se percató que estaba siendo timada y procedió a hacer la querella ante la Uniformada”, agregó.