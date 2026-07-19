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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Septuagenaria pierde $1,300 tras fraude por falsa operación de un actor de Hollywood

La perjudicada denunció que envió los pagos en tarjetas de regalo

19 de julio de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En llamadas a ciudadanos en Canóvanas y Carolina la persona se identificaba como un empleado federal que supuestamente realizaba una investigación.
El caso fue referido al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 77 años denunció haber sido víctima de un fraude por petición de dinero para una operación de un actor de Hollywood, informó la Policía.

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El caso fue reportado en la tarde del pasado viernes, en un condominio de adultos mayores en la avenida Domenech, en Hato Rey, San Juan.

Según información preliminar, la perjudicada alegó ante las autoridades “que envió $1,300 en tarjetas de regalo para una cirugía a Keanu Reeves”.

“De acuerdo a la perjudicada el dinero se lo solicitó el médico que realizaría la cirugía y durante un periodo de tiempo le seguía pidiendo más cantidades para el alegado tratamiento médico”, indicó el informe policiaco.

“Tras haber enviado dichas tarjetas de regalo la querellante se percató que estaba siendo timada y procedió a hacer la querella ante la Uniformada”, agregó.

La agente Samariely Colón, del Precinto de Hato Rey Oeste, investigó de forma preliminar y refirió el caso al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Tags
fraudeAdultos mayoresBreaking NewsPolicía de Puerto RicoHollywood
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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