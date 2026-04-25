Emergencia en el balneario Seven Seas: fallece bañista en concurrida playa de Fajardo

El incidente ocurrió en la tarde del 25 de abril, en la concurrida playa ubicada en Fajardo.

Un hombre que inicialmente fue rescatado este sábado en el balneario Seven Seas, en Fajardo, falleció posteriormente en el hospital, luego de haber sido asistido de emergencia en la concurrida playa.

La emergencia se suscitó en horas de la tarde, cuando un bañista requirió asistencia urgente en el mencionado balneario. Una llamada recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

La situación provocó la movilización tanto de oficiales de la Policía como de personal de rescate. Aunque inicialmente la Policía indicó que el bañista fue arrastrado por corrientes marinas, surgió otra versión.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Fajardo (OMME) explicó que el hombre se encontraba compartiendo con un grupo de amistades, cuando se suscitó un incidente que no está del todo claro.

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Más temprano, ante la mirada de otros bañistas, incluyendo menores que se acercaron al área, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al hombre antes de su traslado a un hospital.

En imágenes suministradas a El Nuevo Día se apreció el momento en que los primeros respondedores dieron asistencia al bañista tras el rescate. En la orilla, al hombre se le colocó una máscara de oxígeno.

De igual forma, los salvavidas del lugar también brindaron ayuda.

Tiempo después, la Comandancia de la Policía en Fajardo confirmó a El Nuevo Día que inicialmente la querella se reportó como un caso de ahogamiento, pero luego fue actualizada conforme avanzó la intervención.

“Se le brindó CPR (reanimación cardiopulmonar)”, precisó un oficial.

Mientras, la OMME añadió, por su parte, que el bañista fue transportado hasta un hospital, donde posteriormente falleció.

De momento, se desconoce si se trata de un turista o residente local.

Riesgo moderado de corrientes marinas

El incidente ocurrió horas después de que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó sobre un riesgo moderado de corrientes marinas en todas las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.