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Fallece oficial de la policía de Chicago durante tiroteo registrado en un hospital

Un segundo oficial resultó gravemente herido en el intercambio de disparos

25 de abril de 2026 - 3:18 PM

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Agentes de policía trabajan en la escena fuera del Endeavor Health Swedish Hospital en Lincoln Square, el sábado 25 de abril de 2026. (Anthony Vazquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un agente de policía murió y otro resultó gravemente herido tras un tiroteo en un hospital de Chicago el sábado, según informaron las autoridades.

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El sospechoso, cuya identidad no se ha revelado públicamente, fue detenido, declaró el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

“Los agentes trasladaron a una persona al hospital Swedish para observación, momento en el que dos de nuestros agentes resultaron heridos de bala”, dijo Snelling en una conferencia de prensa por la tarde. “Uno de ellos resultó gravemente herido. Su fallecimiento fue declarado. El segundo agente se encuentra luchando por su vida en el hospital que está detrás de nosotros”.

Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos, a las afueras del hospital Endeavor Health Swedish en Lincoln Square, el sábado 25 de abril de 2026. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)
Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos, a las afueras del hospital Endeavor Health Swedish en Lincoln Square, el sábado 25 de abril de 2026. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP) (Anthony Vazquez)

El tiroteo ocurrió en el Hospital Endeavor Health Swedish de Chicago alrededor de las 10:50 a.m.

El hospital informó que sus instalaciones fueron cerradas y que los pacientes y el personal del centro médico se encontraban a salvo.

Snelling indicó que la investigación está en curso y que no podía proporcionar detalles. Sin embargo, el hospital publicó en Facebook que una persona bajo custodia policial fue llevada al departamento de emergencias para recibir tratamiento y que, siguiendo los protocolos, se le realizó una inspección con detector de metales al llegar. El hospital informó que el hombre estuvo escoltado por agentes de la ley en todo momento.

Añadió que posteriormente disparó contra los agentes y salió del edificio del hospital. Fue detenido más tarde.

Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos, a las afueras del hospital Endeavor Health Swedish en Lincoln Square, el sábado 25 de abril de 2026. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)
Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos, a las afueras del hospital Endeavor Health Swedish en Lincoln Square, el sábado 25 de abril de 2026. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP) (Anthony Vazquez)
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