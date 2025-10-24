La Policía a busca persona de interés en robo de gasolinera en Ponce

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con una persona de interés en el robo a mano armada de una gasolinera en la madrugada del miércoles.

Según indicó la Policía, el atraco ocurrió a las 2:40 a.m. en el garaje Ultra Top Fuel en el kilómetro 8.8 de la carretera PR-123, en Ponce.

La víctima, quien labora como cajero en la gasolinera, indicó que un vehículo de color oscuro llegó hasta el garaje. Una persona de tez trigueña y vistiendo pantalón corto, sandalias y medias negras, entró al local, realizó una compra y salió.

Inmediatamente, un segundo individuo salió del vehículo portando un arma de fuego y solicitó el “petty cash”. El sujeto cargó con unos $1,500 en efectivo, producto de las ventas del día.

PUBLICIDAD

Tras el atraco, los hombres se marcharon y huyeron en el vehículo con rumbo desconocido.