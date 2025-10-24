Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía a busca persona de interés en robo de gasolinera en Ponce

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en el garaje Ultra Top Fuel en la carretera PR-123

24 de octubre de 2025 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de una persona de interés en el robo a mano armada de una gasolinera en Ponce en la madrugada del miércoles. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con una persona de interés en el robo a mano armada de una gasolinera en la madrugada del miércoles.

RELACIONADAS

Según indicó la Policía, el atraco ocurrió a las 2:40 a.m. en el garaje Ultra Top Fuel en el kilómetro 8.8 de la carretera PR-123, en Ponce.

La víctima, quien labora como cajero en la gasolinera, indicó que un vehículo de color oscuro llegó hasta el garaje. Una persona de tez trigueña y vistiendo pantalón corto, sandalias y medias negras, entró al local, realizó una compra y salió.

Inmediatamente, un segundo individuo salió del vehículo portando un arma de fuego y solicitó el “petty cash”. El sujeto cargó con unos $1,500 en efectivo, producto de las ventas del día.

Tras el atraco, los hombres se marcharon y huyeron en el vehículo con rumbo desconocido.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a esta persona de interés, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o al CIC de Ponce en el 787-284-4040, extensiones 1551 y 1553.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICRobosGasolineraPonce
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: