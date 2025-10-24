La Policía a busca persona de interés en robo de gasolinera en Ponce
Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en el garaje Ultra Top Fuel en la carretera PR-123
24 de octubre de 2025 - 8:35 PM
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con una persona de interés en el robo a mano armada de una gasolinera en la madrugada del miércoles.
Según indicó la Policía, el atraco ocurrió a las 2:40 a.m. en el garaje Ultra Top Fuel en el kilómetro 8.8 de la carretera PR-123, en Ponce.
La víctima, quien labora como cajero en la gasolinera, indicó que un vehículo de color oscuro llegó hasta el garaje. Una persona de tez trigueña y vistiendo pantalón corto, sandalias y medias negras, entró al local, realizó una compra y salió.
Inmediatamente, un segundo individuo salió del vehículo portando un arma de fuego y solicitó el “petty cash”. El sujeto cargó con unos $1,500 en efectivo, producto de las ventas del día.
Tras el atraco, los hombres se marcharon y huyeron en el vehículo con rumbo desconocido.
Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a esta persona de interés, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o al CIC de Ponce en el 787-284-4040, extensiones 1551 y 1553.
