30 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI imputa a sospechoso de apuntar con arma de fuego a cajera durante robo en Toa Baja

El sujeto había sido detenido por la Policía en un auto que figuraba como robado mediante carjacking

30 de septiembre de 2025 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen del robo fue incluida con la denuncia radicada por el FBI en el Tribunal Federal. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) imputó a un sospechoso de apuntar con un arma de fuego a una cajera durante un robo, ocurrido el pasado 26 de septiembre, en Toa Baja.

RELACIONADAS

Una declaración jurada del agente federal a cargo identificó al sujeto como Joshuan González de Jesús, de 22 años.

Los hechos fueron reportados en una gasolinera en el área de Levittown, poco después de la medianoche.

La denuncia del FBI alega que un sujeto vestido de negro llegó en un carro Mitsubishi Mirage a alta velocidad y se detuvo “abruptamente”.

La imagen del robo fue incluida con la denuncia radicada por el FBI en el Tribunal Federal.
La imagen del robo fue incluida con la denuncia radicada por el FBI en el Tribunal Federal. (Captura)

Tras entrar al establecimiento, pidió cigarrillos y “hojas de tabaco”. Al virarse, “González apuntó una pistola negra, estilo Glock” a la cajera y le pidió “entregar el dinero en efectivo de la caja registradora”, indica la denuncia.

Esta le entregó los $55 que había en la caja registradora y una cajetilla de cigarrillos valorada en $13.

La imagen del robo fue incluida con la denuncia radicada por el FBI en el Tribunal Federal.
La imagen del robo fue incluida con la denuncia radicada por el FBI en el Tribunal Federal. (Captura)

Todo fue captado por las cámaras de seguridad del local comercial, que sirvió luego para identificar al imputado.

Según el FBI, minutos después del atraco, y no muy lejos de la gasolinera, agentes de la Policía de Puerto Rico que realizaban una ronda preventiva observaron un Mitsubishi Mirage blanco que viajaba con las luces apagadas en dirección hacia Sabana Seca.

Tras solicitar información de la tablilla, fueron notificados de que correspondía a un auto que había sido robado mediante carjacking en Caimito el 25 de septiembre. Los agentes también habían sido alertados sobre el robo en la gasolinera.

Al encender las luces de alerta para detener el vehículo, “comenzó una persecución, pero terminó pronto en el expreso PR-5”, en Cataño, cuando el individuo perdió el control y chocó.

“Dos individuos salieron” del auto “por la ventana del pasajero y corrieron de los agentes”, apuntó la denuncia.

Sin embargo, “los agentes rápido atraparon a los dos sujetos”. La segunda persona fue identificada como un joven de 18 años.

Cerca del lugar del arresto, los agentes encontraron una pistola Glock negra, modelo 22, calibre .40, cargada con 16 balas, mientras que González tenía un cargador, alegó el FBI.

El vídeo de la cámara corporal de los agentes mostraba que González tenía la misma ropa que se apreciaba en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en la gasolinera.

Los oficiales también observaron que el imputado tenía los tatuajes que fueron vistos en las manos del asaltante del negocio.

Tras presentar la prueba, la magistrada federal Giselle López Soler autorizó la orden de arresto y ordenó su detención temporera, hasta la vista de fianza.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
