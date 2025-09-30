Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a mujer por alegada agresión con un sartén caliente contra su hijo de 13 años en Humacao

Mientras investigan el caso, la Uniformada alertó al Departamento de la Familia

30 de septiembre de 2025 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fiscal Carlos Peña ordenó que el joven permaneciera en la celda del cuartel de Fajardo y que no fuera llevado a la cárcel regional de Bayamón, pues durante el día de hoy se le radicarán más cargos por violencia doméstica por hechos ocurridos entre el 12 al 15 de agosto del corriente año. (Archivo)
El familiar del menor que presentó la querella ante la Policía alegó que anteriormente habían ocurrido otros incidentes contra el menor de edad.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que investiga este martes una querella por maltrato de un menor de edad por una alegada agresión de una mujer contra su hijo en Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:00 de la mañana, en el barrio Candelero Abajo del mencionado municipio.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “se alega que una mujer de 34 años utilizó un sartén de cocina caliente para causar quemaduras en el área del abdomen a su hijo de 13 años. Además, se indicó que lo amenazó con un cuchillo”.

Posteriormente, otro familiar del menor acudió a la Policía para radicar la querella.

Según las versiones que recibieron los agentes en la investigación preliminar, supuestamente han ocurrido incidentes anteriores.

La Policía informó que detuvo a la mujer, mientras consultan el caso con la Fiscalía de Humacao, además de que alertaron al Departamento de la Familia.

De inmediato no se detalló la magnitud de la quemadura. La Uniformada indicó que el menor estaba en condición estable, pero como parte del protocolo fue llevado a un hospital.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsMenores de edadMaltrato de menoresHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: