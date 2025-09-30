Detienen a mujer por alegada agresión con un sartén caliente contra su hijo de 13 años en Humacao

La Policía informó que investiga este martes una querella por maltrato de un menor de edad por una alegada agresión de una mujer contra su hijo en Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:00 de la mañana, en el barrio Candelero Abajo del mencionado municipio.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “se alega que una mujer de 34 años utilizó un sartén de cocina caliente para causar quemaduras en el área del abdomen a su hijo de 13 años. Además, se indicó que lo amenazó con un cuchillo”.

Posteriormente, otro familiar del menor acudió a la Policía para radicar la querella.

Según las versiones que recibieron los agentes en la investigación preliminar, supuestamente han ocurrido incidentes anteriores.

La Policía informó que detuvo a la mujer, mientras consultan el caso con la Fiscalía de Humacao, además de que alertaron al Departamento de la Familia.