Agreden en la cabeza a víctima de robo en Ponce
El perjudicado alegó que los asaltantes tenían armas de fuego largas
23 de octubre de 2025 - 7:36 AM
Un robo fue reportado en la noche de este miércoles, en la urbanización El Madrigal de Ponce, informó la Policía.
Según la Uniformada, el querellante manifestó que a eso de las 10:41 p.m. transitaba en su vehículo Toyota Tacoma por la calle 6 “cuando al llegar a la intersección con la calle Norte, salen dos individuos con vestimenta color negro y gorro en la cabeza, quienes le apuntaron con armas largas”.
“El perjudicado se detiene y uno de los individuos abre la puerta de la Toyota, Tacoma y de manera amenazante le indica que se bajara del mismo”, indicó el informe policiaco.
“Lo llevan a la parte posterior del vehículo donde lo agreden con la culata del arma larga, en la parte posterior de la cabeza y lo despojan de una cartera la cual contenía tres tarjetas de crédito, una cadena de oro de 14 KT y $200 en efectivo. Acto seguido se marcharon del lugar a pie”, agregó.
El agente Javier Colón, adscrito al Precinto Ponce Oeste, investigó preliminarmente y refirió el mismo a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.
