Agreden en la cabeza a víctima de robo en Ponce

Un robo fue reportado en la noche de este miércoles, en la urbanización El Madrigal de Ponce, informó la Policía.

Según la Uniformada, el querellante manifestó que a eso de las 10:41 p.m. transitaba en su vehículo Toyota Tacoma por la calle 6 “cuando al llegar a la intersección con la calle Norte, salen dos individuos con vestimenta color negro y gorro en la cabeza, quienes le apuntaron con armas largas”.

“El perjudicado se detiene y uno de los individuos abre la puerta de la Toyota, Tacoma y de manera amenazante le indica que se bajara del mismo”, indicó el informe policiaco.

“Lo llevan a la parte posterior del vehículo donde lo agreden con la culata del arma larga, en la parte posterior de la cabeza y lo despojan de una cartera la cual contenía tres tarjetas de crédito, una cadena de oro de 14 KT y $200 en efectivo. Acto seguido se marcharon del lugar a pie”, agregó.

