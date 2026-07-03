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“La verdadera justicia protege a los inocentes”: mensaje sobre caso de Gabriela Nicole aparece en Aibonito

La sábana fue colocada en el mismo tramo de la Ruta Panorámica donde aparecieron las anteriores

3 de julio de 2026 - 8:29 AM

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Un nuevo mensaje relacionado con el caso de Gabriela Nicole apareció el viernes, 3 de julio, en Aibonito. (yaritza.rivera@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aibonito - Tras varias semanas sin que se colocaran expresiones similares, una nueva sábana alusiva al caso del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025, fue instalada al inicio de la Ruta Panorámica, en Aibonito

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En esta ocasión, el mensaje lee: “La verdadera justicia protege a los inocentes, responsabiliza a los culpables. #JusticiaparaGabriela #FreeElvia”.

La sábana fue colocada en momentos en que el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, una de las acusadas del asesinato de la adolescente, entra en su día número 16 ante el juez Luis S. Barreto Altieri, en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

No es la primera vez que se colocan sábanas alusivas al caso en dicha ruta. En ocasiones anteriores, al menos cinco fueron instaladas en el mismo tramo o en áreas cercanas, coincidiendo con la celebración de vistas judiciales relacionadas con el caso.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando ocurrió una trifulca en el desvío Roberto Colón, cercano al casco urbano del municipio, donde se llevaba a cabo ese día el Gran Cierre de Verano Municipal.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

En medio de varias peleas, Pratts Rosario resultó gravemente herida de arma blanca, por lo que fue transportada hasta la Sala de Emergencias del Hospital Menonita, donde la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025.

Asimismo, el mejor amigo de Pratts Rosario -que para el momento de los hechos tenía 16 años- también resultó herido de arma blanca en el área de su espalda y fue transportado al mismo hospital, donde recibió asistencia médica y logró recuperarse de la agresión.

Por estos hechos, las autoridades presentaron cargos contra Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, quien es juzgada como adulta. Ambas enfrentan dos cargos cada una de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Actualmente, el proceso judicial se encuentra en la etapa de selección de los miembros del jurado para el juicio. En total, serán seleccionados 12 miembros principales del jurado, así como seis suplentes.

Mientras tanto, la madre de la víctima, Lisandra Rosario, ha reiterado en varias ocasiones a través de sus redes sociales su reclamo de justicia.

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Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia CabreraAibonito
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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