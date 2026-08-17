Jenniffer González nombra nuevo subsecretario de la Gobernación
Pedro De Jesús Román sustituye en el puesto a Itza García, que cesó funciones el pasado sábado
17 de agosto de 2026 - 2:41 PM
17 de agosto de 2026 - 2:41 PM
La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la designación de Pedro De Jesús Román como nuevo subsecretario de la Gobernación tras la renuncia de Itza García, que cobró efecto el pasado sábado.
Mediante un comunicado de prensa, la mandataria dio a conocer el nombramiento y elogió las cualidades de De Jesús Román.
“El licenciado Pedro César De Jesús Román tiene sobre 20 años de experiencia en administración pública, asuntos municipales y legales; ha liderado reformas organizacionales a gran escala, promovido las relaciones intergubernamentales y ha coordinado estrategias de respuesta a emergencias con agencias federales y estatales”, se informó.
El parte de prensa destaca, además, que De Jesús Román es “completamente bilingüe, con experiencia en desarrollo de políticas, litigios y comunicaciones estratégicas, tiene trayectoria comprobada en la modernización de procesos gubernamentales, relaciones comunitarias y recuperación de infraestructura”.
De Jesús Román sustituye en el cargo a García, quien, al igual que el ahora exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech renunció al cargo, al ser objeto de una investigación por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por alegada intervención indebida en la contratación gubernamental.
La semana pasada, Domenech fue sustituido en la secretaría de la Gobernación por Norma Burgos Andújar.
Desde el 11 de enero de 2025, De Jesús Román fue asesor ejecutivo sénior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en la Oficina de la Secretaría de la Gobernación y de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Además, trabajó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto como gerente sénior de Relaciones Públicas para el Programa de Banda Ancha de Smart Island, dirigió la Oficina de Gerencia Municipal y del Departamento Jurídico y fue asesor jurídico principal.
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