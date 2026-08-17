Jenniffer González nombra nuevo subsecretario de la Gobernación

La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la designación de Pedro De Jesús Román como nuevo subsecretario de la Gobernación tras la renuncia de Itza García, que cobró efecto el pasado sábado.

Mediante un comunicado de prensa, la mandataria dio a conocer el nombramiento y elogió las cualidades de De Jesús Román.

“El licenciado Pedro César De Jesús Román tiene sobre 20 años de experiencia en administración pública, asuntos municipales y legales; ha liderado reformas organizacionales a gran escala, promovido las relaciones intergubernamentales y ha coordinado estrategias de respuesta a emergencias con agencias federales y estatales”, se informó.

El parte de prensa destaca, además, que De Jesús Román es “completamente bilingüe, con experiencia en desarrollo de políticas, litigios y comunicaciones estratégicas, tiene trayectoria comprobada en la modernización de procesos gubernamentales, relaciones comunitarias y recuperación de infraestructura”.

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De Jesús Román sustituye en el cargo a García, quien, al igual que el ahora exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech renunció al cargo, al ser objeto de una investigación por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por alegada intervención indebida en la contratación gubernamental.

La semana pasada, Domenech fue sustituido en la secretaría de la Gobernación por Norma Burgos Andújar.