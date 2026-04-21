Roban reloj valorado en $60,000 de urbanización en Guaynabo

Las autoridades policíacas en Guaynabo investigan un escalamiento ocurrido el domingo, pero reportado en la mañana de este martes, en una urbanización, donde desconocidos lograron robar un reloj de alta gama, valorado en miles de dólares.

Según el informe preliminar, una llamada a eso de las 10:28 a.m. alertó a los uniformados sobre un escalamiento en una residencia de la urbanización Monteazul, en ese municipio, el pasado domingo, 19 de abril.

El querellante indicó que se percató de que, entre sus pertenencias, le faltaba un reloj Rolex GMT-Master II, color champaña, valorado en unos $60,000.