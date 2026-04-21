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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Roban reloj valorado en $60,000 de urbanización en Guaynabo

El querellante reportó hoy el robo, ocurrido el pasado domingo

21 de abril de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos de los presuntos compinches de la víctima, fueron arrestados por policías municipales y estatales. Las autoridades están tras la pista de un cuarto implicado en el escalamiento. (Archivo)
El querellante indicó que se percató de que, entre sus pertenencias, le faltaba un reloj Rolex GMT-Master II, color champaña, valorado en unos $60,000.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades policíacas en Guaynabo investigan un escalamiento ocurrido el domingo, pero reportado en la mañana de este martes, en una urbanización, donde desconocidos lograron robar un reloj de alta gama, valorado en miles de dólares.

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Según el informe preliminar, una llamada a eso de las 10:28 a.m. alertó a los uniformados sobre un escalamiento en una residencia de la urbanización Monteazul, en ese municipio, el pasado domingo, 19 de abril.

El querellante indicó que se percató de que, entre sus pertenencias, le faltaba un reloj Rolex GMT-Master II, color champaña, valorado en unos $60,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.

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Breaking NewsGuaynaboPolicía de Puerto RicoCICRobosEscalamiento
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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