Feriados
13 de octubre de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere joven de 21 años en tiroteo que dejó a otra persona herida en Moca

José A. Cordero Núñez fue llevado a una institución hospitalaria, donde falleció

13 de octubre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al CIC de Aguadilla. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre muerto y otro herido es el saldo fatal tras un tiroteo, aparentemente dirigido hacia un carro, a eso de las 12:30 p.m. del lunes en la PR-444, kilómetro 4.4 del barrio Cuchillas, en Moca.

Según un informe de la Policía, José A. Cordero Núñez, de 21 años, falleció luego de que llegara herido a un hospital de la zona tras un resultar herido en un vehículo Mitsubishi en el que viajaba con otro joven. Este último también resultó herido y está recluido en una institución hospitalaria, pero se desconoce su condición.

La información de la Uniformada apunta a que el vehículo recibió múltiples disparos en circunstancias que aún siguen bajo investigación.

El caso fue referido al CIC de Aguadilla.

Breaking News Muertes Moca CIC
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
