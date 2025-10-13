Muere joven de 21 años en tiroteo que dejó a otra persona herida en Moca

Un hombre muerto y otro herido es el saldo fatal tras un tiroteo, aparentemente dirigido hacia un carro, a eso de las 12:30 p.m. del lunes en la PR-444, kilómetro 4.4 del barrio Cuchillas, en Moca.

Según un informe de la Policía, José A. Cordero Núñez, de 21 años, falleció luego de que llegara herido a un hospital de la zona tras un resultar herido en un vehículo Mitsubishi en el que viajaba con otro joven. Este último también resultó herido y está recluido en una institución hospitalaria, pero se desconoce su condición.

La información de la Uniformada apunta a que el vehículo recibió múltiples disparos en circunstancias que aún siguen bajo investigación.