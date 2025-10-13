Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos hombres resultan heridos tras altercado con tubo y machete en Aguadilla

La Policía indicó que el incidente surgió por la ubicación de una guagua de comida

13 de octubre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los hombres fue transportado a un hospital para recibir asistencia médica por la herida abierta causada con un machete. (Agencia EFE)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
alex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres resultaron heridos tras un altercado en el que habrían usado un tubo y un machete para agredirse en Aguadilla, informó la Policía.



Los hechos fueron reportados después de las 11:00 a.m., en el estacionamiento de la playa Punta Borinquen, ubicada en la antigua Base Ramey.

Según la información preliminar, surgió “una discrepancia entre dos individuos, por la ubicación de una guagua de comida rodante en el citado lugar”.

Agregó que “ambos hombres se agredieron”, con “uno de ellos armado de un objeto contundente”, que resultó ser un tubo, con el que golpeó “al otro en las manos, brazo izquierdo y área de la cabeza”.

Mientras, el otro hombre “utilizó un machete y le ocasionó una herida abierta en el abdomen”, por lo que “recibe asistencia médica en un hospital del área”.

La querella fue atendida por el agente Efraín Oliver Maldonado, supervisado por el sargento David Mercado Curbelo. Luego, a la pesquisa se unió el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.

Aguadilla Policía de Puerto Rico Agresiones
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
