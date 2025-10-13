Dos hombres resultan heridos tras altercado con tubo y machete en Aguadilla

Dos hombres resultaron heridos tras un altercado en el que habrían usado un tubo y un machete para agredirse en Aguadilla, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados después de las 11:00 a.m., en el estacionamiento de la playa Punta Borinquen, ubicada en la antigua Base Ramey.

Según la información preliminar, surgió “una discrepancia entre dos individuos, por la ubicación de una guagua de comida rodante en el citado lugar”.

Agregó que “ambos hombres se agredieron”, con “uno de ellos armado de un objeto contundente”, que resultó ser un tubo, con el que golpeó “al otro en las manos, brazo izquierdo y área de la cabeza”.

Mientras, el otro hombre “utilizó un machete y le ocasionó una herida abierta en el abdomen”, por lo que “recibe asistencia médica en un hospital del área”.