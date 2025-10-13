Reportan una persona herida de bala en servicarro de restaurante en Humacao
La Policía investiga si se trata de un caso de agresión o de legítima defensa
13 de octubre de 2025 - 9:05 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que una persona resultó herida de bala en el servicarro de un restaurante de comida rápida en Humacao.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se dirigían a la escena para determinar si se trata de un caso de agresión o de legítima defensa.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:10 a.m. de este lunes, en un local de El Mesón, ubicado en la carretera PR-3.
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.
Según la investigación preliminar, personal de Emergencias Médicas llegó al lugar para atender a un hombre, que presentaba dos heridas en uno de los costados.
