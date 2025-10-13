Opinión
13 de octubre de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan una persona herida de bala en servicarro de restaurante en Humacao

La Policía investiga si se trata de un caso de agresión o de legítima defensa

13 de octubre de 2025 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por los alrededores no se observan casquillos. (Archivo)
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:10 a.m. de este lunes, en un local de El Mesón, ubicado en la carretera PR-3, en Humacao.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que una persona resultó herida de bala en el servicarro de un restaurante de comida rápida en Humacao.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se dirigían a la escena para determinar si se trata de un caso de agresión o de legítima defensa.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:10 a.m. de este lunes, en un local de El Mesón, ubicado en la carretera PR-3.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

Según la investigación preliminar, personal de Emergencias Médicas llegó al lugar para atender a un hombre, que presentaba dos heridas en uno de los costados.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: