Reportan una persona herida de bala en servicarro de restaurante en Humacao

La Policía investiga las circunstancias en las que una persona resultó herida de bala en el servicarro de un restaurante de comida rápida en Humacao.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se dirigían a la escena para determinar si se trata de un caso de agresión o de legítima defensa.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:10 a.m. de este lunes, en un local de El Mesón, ubicado en la carretera PR-3.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.