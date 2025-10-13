El fin de semana cierra con nueve asesinatos

Desde la noche de este domingo, la Policía investiga en Toa Baja el asesinato de un hombre, crimen que aumentó a nueve el total de muertes violentas durante este pasado fin de semana.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:10 p.m., en la urbanización Levittown Lakes, ubicada en la avenida Los Dominicos.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre un herido de bala.

El comunicado de la Policía indica que “al llegar los agentes a la escena, encontraron frente a una residencia el cuerpo baleado de un hombre identificado como Luis Javier Maldonado Rodríguez, de 27 años, residente en Toa Baja”.

La agente Vivian Acevedo Jiménez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la investigación, junto con el fiscal de turno.

Antes de este caso, la Policía había registrado el domingo otro asesinato en Bayamón y uno en Santurce. Previamente, el sábado, reportó dos en Puerto Nuevo, dos en Yauco, uno en Juncos y otro en Dorado.