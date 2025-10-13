Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El fin de semana cierra con nueve asesinatos

La muerte violenta más reciente fue reportada por la Policía en Toa Baja

13 de octubre de 2025 - 7:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:10 p.m. del domingo, en la urbanización Levittown Lakes. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Desde la noche de este domingo, la Policía investiga en Toa Baja el asesinato de un hombre, crimen que aumentó a nueve el total de muertes violentas durante este pasado fin de semana.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:10 p.m., en la urbanización Levittown Lakes, ubicada en la avenida Los Dominicos.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre un herido de bala.

El comunicado de la Policía indica que “al llegar los agentes a la escena, encontraron frente a una residencia el cuerpo baleado de un hombre identificado como Luis Javier Maldonado Rodríguez, de 27 años, residente en Toa Baja”.

La agente Vivian Acevedo Jiménez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la investigación, junto con el fiscal de turno.

Antes de este caso, la Policía había registrado el domingo otro asesinato en Bayamón y uno en Santurce. Previamente, el sábado, reportó dos en Puerto Nuevo, dos en Yauco, uno en Juncos y otro en Dorado.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 355 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoAsesinatosBreaking NewsToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: