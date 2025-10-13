Investigan si el cuerpo hallado en baúl de un auto es de un sospechoso buscado por violencia de género en Bayamón
Según la investigación preliminar, el occiso fue encontrado envuelto en un toldo azul
13 de octubre de 2025 - 8:45 AM
Las autoridades investigan si el cuerpo baleado de un hombre hallado en la madrugada de este domingo corresponde al de un sospechoso que era buscado por una denuncia violencia de género en Bayamón.
De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre un vehículo a orillas de la carretera, los agentes localizaron un auto Mitsubishi Mirage gris.
Al verificar el baúl del auto, los investigadores encontraron el cuerpo, con heridas y sin vida, de un hombre que estaba envuelto en un toldo azul. Durante el análisis de la escena, también encontraron casquillos de bala de distintos calibres.
Actualmente, la Policía espera por la identificación oficial del Instituto de Ciencias Forenses para confirmar o descartar las sospechas de que se trata de un hombre que era buscado desde el sábado por un incidente de violencia de género en un residencial de Bayamón.
Según la pesquisa, un hombre entró a un apartamento en el complejo de vivienda pública, donde le propinó varios golpes a una mujer y luego le pegó en la cabeza con un arma de fuego. De acuerdo con la investigación, también agredió a una menor de edad, causándole una herida.
El sujeto, entonces, abandonó el lugar. El caso pasó a la División de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, comenzando la búsqueda del individuo, que supuestamente se transportaba en un vehículo marca Mitsubishi.
