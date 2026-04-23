Identifican a hombre asesinado en una urbanización en Cataño
Inicialmente, la Policía fue alertada sobre una persona herida de bala
22 de abril de 2026 - 5:04 PM
Actualizado el 23 de abril de 2026 - 6:40 AM
22 de abril de 2026 - 5:04 PM
Actualizado el 23 de abril de 2026 - 6:40 AM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la tarde del miércoles en la calle 11 de la urbanización Jardines de Cataño, en ese municipio, confirmó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el área.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo, las cuales le causaron la muerte en el asiento trasero de un auto Nissan Versa gris del 2024.
El occiso fue identificado como Yamian Manuel Rodríguez, de 22 años y residente de Cataño.
La agente Keysha Cruz, adscrita al distrito de Cataño, en conjunto con la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quedó a cargo de la pesquisa.
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