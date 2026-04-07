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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre de 47 años en Ponce: lo encuentran dentro de una estructura abandonada

La Policía encontró casquillos de diferentes calibres en la escena

7 de abril de 2026 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 125 asesinatos en lo que va de este año, dos más que los 123 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Ponce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:20 p.m., en la calle Elba Pereles, intersección con la calle Campos, de la barriada Bélgica.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada.

“Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron en una estructura abandonada, el cuerpo baleado de Jossette E. De León Castro, de 47 años, residente de Ponce”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Señaló que personal de Servicios Técnicos documentó en la escena el hallazgo de múltiples casquillos de bala de diferentes calibres.

La agente Karen Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Yamilet Feliciano Rivera se encuentran a cargo del caso.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 125 asesinatos en lo que va de este año, dos más que los 123 registrados a la misma fecha en el 2025.

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PonceAsesinatosBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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