Asesinan a un hombre de 47 años en Ponce: lo encuentran dentro de una estructura abandonada
La Policía encontró casquillos de diferentes calibres en la escena
7 de abril de 2026 - 6:37 AM
7 de abril de 2026 - 6:37 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Ponce.
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:20 p.m., en la calle Elba Pereles, intersección con la calle Campos, de la barriada Bélgica.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada.
“Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron en una estructura abandonada, el cuerpo baleado de Jossette E. De León Castro, de 47 años, residente de Ponce”, agregó el comunicado de la Uniformada.
Señaló que personal de Servicios Técnicos documentó en la escena el hallazgo de múltiples casquillos de bala de diferentes calibres.
La agente Karen Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Yamilet Feliciano Rivera se encuentran a cargo del caso.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 125 asesinatos en lo que va de este año, dos más que los 123 registrados a la misma fecha en el 2025.
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