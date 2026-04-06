Más de $30,000 en multas: autoridades llevan a cabo miles de intervenciones y múltiples rescates en Semana Santa

Las autoridades emitieron decenas de miles de dólares en multas, mientras que llevaron a cabo miles de intervenciones y decenas de rescates durante el pasado fin de semana largo.

El superintendente de la Policía, Joseph González, y otros jefes de agencias sostuvieron que el plan de seguridad que coordinaron para el final de la Semana Santa fue efectivo.

“Hubo más de 27 rescates, cuatro embarcaciones que asistieron y más de 1,700 marítimas”, apuntó González.

Mientras, el director de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, Julio Marcano, apuntó que también asistieron en las intervenciones con sobre 600 boletos por violaciones a la ley de tránsito y la Ley 430 de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico.

Sin embargo, resaltó la labor de los pilotos de la Unidad Aérea de FURA por su participación en el rescate de dos personas en embarcaciones zozobradas cerca de la costa de Toa Baja y en su asistencia en la recuperación del cuerpo de un joven ahogado en Manatí.

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A su vez, agentes de Operaciones de Campo de la Policía emitieron 29,000 boletos, llevaron a cabo 325 arrestos y 273 denuncias, mientras que ocuparon 25 armas de fuego.

De igual forma, los agentes del Negociado del Tránsito llevaron sobre 19,000 intervenciones, dijo el capitán Elvis Zeno.

Arrestaron a 205 conductores ebrios, mientras que a 12 le ocuparon drogas, a tres le incautaron armas y atraparon a otro que tenía una orden de arresto en Wisconsin. También recuperaron 29 vehículos que figuraban como desaparecidos, a la vez que intervinieron con 29 personas por regateo y ocuparon cuatro four tracks y cinco motoras motocross.

En ese periodo de tiempo, la Policía reportó dos accidentes fatales.

Por su parte, el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Nelson Cruz, indicó que los oficiales de esa agencia emitieron $31,000 en multas, incluyendo $23,500 boletos por violaciones a la Ley 430.

Dijo que los Vigilantes del DRNA también expidieron $2,000 en multas por desperdicios sólidos, y $5,000 por violaciones la Ley de Tránsito y $500 por ordenanzas municipales, ya que un estatuto que le permite aplicar dicha penalidad usualmente en manos de la Policía.

Según Cruz, ese mismo estatuto le permitió establecer un acuerdo con las autoridades federales para que los Vigilantes del DNRA pudieran arrestar a una persona de estatus migratorio no definido, en Dorado, y entregarlo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

También llevaron a cabo 813 intervenciones para sacar a personas de playas no apta para bañistas por condiciones peligrosas.

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De acuerdo con el capitán Robert Stiles, la Guardia Costera llevó a cabo varias intervenciones en el área de Culebra, incluyendo 26 embarcaciones.

De ese total, ocuparon cinco botes que estaban siendo usados de forma ilegal para transportar pasajeros de forma comercial. Aunque se exponen a multas, todavía las penalidades están bajo revisión.