Hallan 16 canoas antiguas en un estacionamiento a orillas de un lago prehistórico en Wisconsin

Los arqueólogos han identificado más de una docena de canoas antiguas que, al parecer, los indígenas dejaron abandonadas en una especie de estacionamiento prehistórico a orillas de un lago de Wisconsin.

La Sociedad Histórica de Wisconsin anunció el miércoles que los arqueólogos han localizado 16 canoas sumergidas en el lecho del lago Mendota, en Madison. Tamara Thomsen, arqueóloga marítima del estado, dijo que el lugar se encuentra cerca de una red de lo que fueron senderos indígenas, lo que sugiere que la gente antigua dejó las canoas allí para que cualquiera las usara mientras viajaban, muy parecido a un portabicicletas electrónico de hoy en día.

“Es una plaza de aparcamiento que se ha utilizado durante milenios, una y otra vez”, dijo Thomsen.

El lago Mendota es una extensa masa de agua de 38,8 kilómetros cuadrados situada en la parte oeste de Madison. El edificio del Capitolio estatal y la Universidad de Wisconsin-Madison están situados en un istmo que discurre entre el lago y el lago Monona, de 13 km2, al este.

PUBLICIDAD

Los descubrimientos comenzaron en 2021, cuando los arqueólogos descubrieron los restos de una canoa de 1,200 años de antigüedad sumergida en 24 pies de agua en el lago Mendota. Al año siguiente encontraron los restos de una canoa de 3,000 años de antigüedad, una canoa de 4,500 años debajo de ella y una canoa de 2,000 años junto a ella, lo que alertó a los investigadores de que probablemente había más en el yacimiento de lo que esperaban.

En colaboración con Sissel Schroeder, profesora de la UW-Madison especializada en culturas nativas americanas, y con los responsables de conservación de la Nación Ho-Chunk y la Banda Bad River de Chippewa del Lago Superior, Thomsen ha localizado los restos de otras 12 canoas.

Según la datación por radiocarbono, la más antigua de las 16 canoas data de hace 5,200 años, lo que la convierte en la tercera más antigua descubierta en el este de Norteamérica. Las dos más antiguas se hallaron en Florida, y la más antigua data de hace 7,000 años, explicó Thomsen.

Según Thomsen, Wisconsin sufrió una sequía que comenzó hace unos 7,500 años y duró hasta el año 1,000 a.C. aproximadamente. El lago de la zona donde se encontraron las canoas tenía probablemente sólo 1.2 metros de profundidad durante ese periodo, por lo que era un buen lugar para desembarcar y viajar a pie. Es probable que las canoas fueran compartidas por los miembros de la comunidad y almacenadas en lugares designados, como el lago Mendota. Los usuarios solían enterrar las canoas en sedimentos, con el agua hasta la cintura o el pecho, para evitar que se secaran o se congelaran, explicó Thomsen.

PUBLICIDAD

Es posible que los viajeros se dirigieran al lago Wingra, un lago de 130 hectáreas situado en la zona sur de Madison, según explicó la Dra. Amy Rosebrough, arqueóloga del estado. La zona de Madison forma parte de la patria ancestral de la nación Ho-Chunk, que considera uno de los manantiales que alimentan el lago Wingra como un portal al mundo de los espíritus.

“Las canoas nos recuerdan cuánto tiempo lleva nuestra gente viviendo en esta región y lo profundamente vinculados que seguimos a estas aguas y tierras”, declaró en un comunicado de prensa Bill Quackenbush, responsable de conservación de la tribu Ho-Chunk.

Thomsen especuló con la posibilidad de que si la sequía comenzó hace 7,500 años y los arqueólogos están encontrando canoas debajo de otras canoas, podrían llegar a encontrar una canoa de 7,000 años de antigüedad en el lago. Eso podría significar que pueblos indígenas anteriores a muchas de las tribus de Wisconsin podrían haber utilizado el lago, dijo.

Thomsen pasa la mayor parte del día descubriendo restos de naufragios en los Grandes Lagos y sólo trabaja un día a la semana en el proyecto de las canoas. Pero dice que ese trabajo es el más impactante que ha hecho como arqueóloga, porque se relaciona con las tribus de Wisconsin, aprende su historia y cuenta sus historias.