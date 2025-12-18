En la recta final juicio contra jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante

Una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante mexicano a evadir a las autoridades federales está lista para presentar su caso mientras termina su juicio por cargos de obstrucción y encubrimiento.

Los fiscales descansaron su caso contra el juez de circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan el miércoles después de tres días de testimonio. Los abogados defensores de Dugan dijeron que planeaban llamar a cuatro testigos a partir del jueves por la mañana. No estaba claro si Dugan subiría al estrado. Los alegatos finales podrían comenzar el jueves por la tarde.

Los cargos tan inusuales contra una jueza en activo son una consecuencia extraordinaria de la mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración. Los partidarios de Dugan dicen que Trump está buscando hacer un ejemplo de ella para mitigar la oposición judicial a las detenciones de inmigrantes.

Los fiscales han intentado demostrar que Dugan interfirió intencionadamente en los esfuerzos de los miembros de un grupo de trabajo federal de inmigración por detener a Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, en el Tribunal del Condado de Milwaukee.

Los miembros del grupo de trabajo declararon que se enteraron de que Flores-Ruiz estaba en el país ilegalmente después de que fuera detenido en Milwaukee por cargos estatales de agresión. Estaba previsto que compareciera en una vista ante Dugan el 18 de abril. Seis agentes y oficiales vigilaron la sala del tribunal de Dugan esa mañana, preparados para detenerlo cuando saliera de la vista.

Declararon que Dugan y otra juez, Kristela Cervera, salieron al pasillo con sus togas puestas. Dugan dijo airadamente a cuatro miembros del equipo que se presentaran en el despacho del juez jefe.

Mientras Cervera los conducía al despacho, Dugan regresó a su sala y sacó a Flores-Ruiz por una puerta privada al pasillo. Los fiscales presentaron transcripciones de grabaciones de audio de los micrófonos de su sala de vistas que muestran que Dugan dijo a su taquígrafo que se llevaría “la bronca” por mostrar a Flores-Ruiz la puerta privada.

Dos agentes que Dugan pasó por alto durante sus enfrentamientos con el equipo siguieron a Flores-Ruiz al exterior y se produjo una persecución a pie a través del tráfico antes de que finalmente fuera detenido. Los miembros del equipo declararon que Dugan les dividió y les obligó a cambiar de posición, dejándoles demasiado cortos de personal para realizar una detención segura en el pasillo.

Cervera, por su parte, testificó que se sintió incómoda respaldando a Dugan durante sus enfrentamientos con el equipo de detención. Dijo que se sorprendió cuando oyó que Dugan conducía a Flores-Ruiz por una puerta privada, y añadió que los jueces no deberían ayudar a los acusados a eludir el arresto. Cervera también testificó que Dugan le dijo tres días después del incidente que Dugan estaba “en la perrera” con el juez jefe, Carl Ashley, porque ella “trató de ayudar a ese tipo”.