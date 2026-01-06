Organízate y alcanza tus metas en el nuevo semestre escolar: aquí te decimos cómo

Con el año nuevo, llega una nueva oportunidad de aprovechar el semestre escolar para aprender, adquirir nuevas experiencias y subir las notas, ya sea para excusarte de los exámenes finales, graduarte o ingresar a la universidad.

Para lograr un exitoso semestre académico, un factor muy importante es la organización. Aquí brindamos varios consejos para empezar de la manera correcta.

1. Establece tus metas

Antes del reinicio de clases, pregúntate: ¿qué quiero lograr este semestre? Esa meta puede ser mejorar tu promedio, dedicar más tiempo a una actividad extracurricular, conseguir una beca o balancear mejor tu vida académica y personal. Cualquiera que sea tu caso, tener objetivos claros te da dirección y ayuda a mantenerte motivado. Es recomendable escribir tus metas y colocarlas en un lugar visible.

2. Utiliza una agenda o calendario

“Organízate desde el principio acostumbrándote a anotar todas tus tareas, fechas límite y fechas importantes en un lugar fácil de ver y usar”, recomienda la Universidad de Harvard en su página web. Independientemente de que sea una agenda en papel o una aplicación para dispositivos móviles, lo importante es anotar las fechas de exámenes, entregas importantes, eventos, actividades extracurriculares e incluso momentos para repasar y descansar.

PUBLICIDAD

3. Prepara todo la noche antes

Las mañanas pueden ser agitadas. Para asegurar un comienzo más tranquilo, se recomienda terminar los preparativos la noche anterior: dejar listo el uniforme, empacar la mochila con todo lo necesario y preparar lonchera con la merienda.

4. Desarrolla hábitos de estudio

Busca un lugar con pocas distracciones y niveles de ruido que favorezcan la concentración, como un rincón tranquilo de tu casa o una biblioteca. Establece una rutina regular para las tareas escolares, como el método Pomodoro. Según Santaner Open Academy, en España, el método Pomodoro consiste en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos en los que te debes enfocar en una sola tarea, seguidos de cinco minutos de descanso.

5. Cuida tu salud

El bienestar físico y mental es vital para el éxito académico. Mantén una dieta balanceada, realiza actividad física y duerme lo suficiente. Participar en actividades recreativas también puede ayudar mantener el balance entre estudio y descanso. Cada dos o tres semanas, revisa si estás cumpliendo tus metas y si tu agenda y hábitos de estudio están funcionando. Refuerza lo que funciona y cambia lo que no.