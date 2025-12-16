Puerto Rico será sede de la Olimpiada Mundial de Robótica en 2026

Puerto Rico fue seleccionado para ser la sede de la próxima Final Internacional de la Olimpiada Mundial de Robótica, evento que se llevará a cabo del 8 al 10 de diciembre de 2026, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Se espera que unos 4,000 niños y jóvenes de 120 países participen de esta competencia, a la que asistirán los equipos que ganen la Olimpiada Nacional de Robótica en sus respectivas jurisdicciones, informó César Cabrera, principal oficial ejecutivo de Techno Inventors, entidad sin fines de lucro que organiza en la isla competiciones afiliadas a la World Robot Olympiad (WRO) Association. En cada Final Internacional, los ganadores se coronan como los campeones del mundo.

“De todos los Estados Unidos, Puerto Rico es el primer lugar escogido para ser sede de la Final Internacional de la Olimpiada Mundial de Robótica”, resaltó Cabrera, en entrevista con este diario, luego que se hiciera el anuncio oficial en Singapur, país que fue sede este año.

Otra particularidad es que, durante la Final Internacional 2026 en Puerto Rico, la WRO contará, por primera vez, con una categoría para niños entre 4 y 7 años, llamada Robo Starter, reveló Cabrera. En eventos anteriores, competían desde los 8 años.

“Hubo mucha emoción”, dijo acerca del momento del anuncio sobre la nueva sede, que tuvo lugar el 29 de noviembre, durante la ceremonia de clausura de la Final Internacional de la WRO 2025. Allí, se mostró un video con imágenes del Castillo San Felipe del Morro, el Distrito de Convenciones de Puerto Rico y boricuas famosos como Daddy Yankee, Bad Bunny y Luis Fonsi.

“Cada año, se escoge un tema distinto para la Final Internacional. El tema para la de Puerto Rico es: la robótica en el arte y la cultura”, informó Cabrera.

El comunicado publicado por la WRO en su página web destaca que la isla “cuenta con un ecosistema STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) en rápido crecimiento y gradúa un porcentaje excepcionalmente alto de estudiantes de STEM, con el apoyo de más de 80 universidades acreditadas y programas de ingeniería reconocidos a nivel nacional”. “La celebración de la WRO 2026 aprovecha este impulso y subraya el papel de Puerto Rico como líder regional en STEM”, agrega.

“Con su creciente comunidad STEM y sus estrechos vínculos con el Caribe, Latinoamérica y Estados Unidos, Puerto Rico es un anfitrión natural y acogedor para nuestro evento insignia: un punto de encuentro inspirador para jóvenes innovadores de toda la región”, declaró Claus Ditlev Christensen, secretario general de la WRO Association, según el comunicado.

La WRO es una organización sin fines de lucro fundada en 2004, año en que realizó la primera Final Internacional en Singapur con la participación de 12 naciones. La entidad ha crecido de manera exponencial, con más de 100 países participando de sus competencias actualmente. Techno Inventors comenzó a organizar en la isla eventos afiliados a la WRO hace 10 años.

“Hemos impactado a niños de escuelas públicas y privadas de toda la isla, y cada año llevamos estudiantes a diferentes países a competir”, dijo el portavoz de Techno Inventors. Mencionó que la isla ha contado con representación en las finales internacionales realizadas en años anteriores en Costa Rica, Tailandia, Hungría, Canadá, Alemania, Panamá y Turquía.

Boricuas compiten en Singapur

Por su parte, Janice Rivera, gerente de operaciones de Techno Inventors, informó que 32 estudiantes de ocho escuelas en Puerto Rico participaron de la Final Internacional de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025 en Singapur.

Los planteles representados en la competencia fueron: Nuestra Escuela, en Caguas; Iglesia Escuela Castillo Fuerte, en Carolina; Escuela Vocacional Benjamín Harrrison, en Cayey; y Saint John’s School, Academia Perpetuo Socorro, Escuela Sotero Figueroa, Escuela Vocacional Ramón Power y Giralt, y eSTREAM Academy, todas en San Juan.

Allí, cada equipo de hasta tres miembros compitió en una de cuatro categorías: Misiones Robóticas, en que el robot debe completar misiones específicas; Deportes Robóticos, donde cada equipo participa con dos robots autónomos en un deporte; Futuros Ingenieros, en que deben construir un vehículo robótico autónomo; y Futuros Innovadores, donde desarrollan su propia solución robótica relacionada con el tema de la temporada. “Tuvimos representación en todas las categorías”, destacó Rivera.

De acuerdo con los resultados divulgados en la página web de WRO, la delegación boricua obtuvo una medalla de oro en Futuros Innovadores, nivel senior (donde la isla quedó en el séptimo puesto a nivel mundial), y tres medallas de bronce en Misiones Robóticas, niveles elemental, junior y senior.