Consejos para enfrentar con éxito los exámenes finales

Con los exámenes finales a la vuelta de la esquina, vale la pena comenzar a prepararse desde ahora para obtener mejores resultados.

Las consejeras profesionales Arelis Ortiz López y Jessica Morales Torres, del Programa de Estudiantes Orientadores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, compartieron varias recomendaciones para ayudar a los estudiantes a enfrentarse con éxito a estas pruebas.

1. Organiza tu tiempo

Ortiz, quien es la directora auxiliar del Programa de Estudiantes Orientadores, dijo que es importante saber cómo será la prueba, si incluirá solo el último material que se enseñó o todas las destrezas aprendidas durante el semestre.

“Es importante mantenerse organizado desde el día uno, porque esto ayuda a mamá y papá a apoyar a su hijo de manera efectiva”, apuntó Morales. “Si el maestro envía una guía de estudio, el estudiante debe asegurarse de completarla con tiempo”.

Morales también aconsejó utilizar un calendario para ayudar a determinar a qué darle prioridad, dedicando más tiempo a las materias que te generan mayor dificultad. Lo ideal es comenzar a prepararte para los finales con una o dos semanas de anticipación.

2. Elige una estrategia

“No hay una estrategia que le funciona a todo el mundo. En el trayecto nos damos cuenta cuál le funciona mejor a cada estudiante”, sostuvo Morales. Mencionó algunos ejemplos:

Hacer resúmenes - Subrayar o marcar la información más importante te ayudará al preparar un repaso o un resumen del material en tus propias palabras.

Guía de estudio – Sirve para organizar la información discutida en clases y el material contenido en los libros de texto. Completar las guías de estudio que envían los maestros puede servir de repaso.

Tarjetas didácticas o flashcards - Facilitan el aprendizaje y la memorización de información al presentar datos en uno o ambos lados de una tarjeta.

Mapas conceptuales - Son modelos gráficos que se utilizan para presentar ideas y conceptos, conectándolos mediante líneas o flechas que indican sus relaciones. Son útiles para quienes retienen mejor la información de manera visual.

Ejercicios de práctica - Permiten reforzar habilidades y aplicar conocimientos teóricos en contextos prácticos.

Apoyo entre pares y grupos de estudio – Hay quienes comprenden y retienen mejor la información al discutirla con sus compañeros.

La tecnología puede ayudar. “Hay muchas aplicaciones que ayudan a crear bosquejos, pruebas y ejercicios de práctica, para cuando enfrentes examen real, hayas pasado por una experiencia similar”, expuso Ortiz. También hay herramientas en internet que pueden crear mapas conceptuales y flashcards.

3. Cuídate

Las consejeras recomendaron alternar periodos de estudio y de descanso. Por ejemplo, se puede dedicar una hora de estudio seguida por 5 o 10 minutos de receso para descansar la vista y relajar la mente, antes de volver a estudiar. También es importante dormir toda la noche antes del examen y desayunar el día de la prueba.

4. Maneja tus emociones

“Es aconsejable enseñar a los estudiantes a manejar la ansiedad ante los exámenes con ejercicios de relajación o de mindfulness. Deben aprender a lidiar con esas emociones que los llevan a bloquearse o quedarse en blanco”, resaltó Ortiz.

La Clínica Mayo, en Estados Unidos, recomienda ejercicios de relajación como la visualización (crear imágenes mentales de un lugar o una situación relajante) y la respiración profunda (inhalar profundamente por la nariz, mantener el aire unos segundos y exhalar lentamente por la boca).

5. Durante el examen

Según Morales, es importante leer las instrucciones y normas del examen, sobre todo si la prueba es digital y no permite volver atrás. Debes asegurarte de que comprendes las instrucciones o de consultar con el maestro cualquier duda al respecto.

“Si sabes cuánto tiempo tienes para completar el examen, mira cuántas partes tiene y divide mentalmente para saber cuántos minutos dedicar a cada parte de la prueba, de modo que te dé tiempo de responder todo”, dijo Morales. “Si al hacer el examen, hay una pregunta que no sabes, puedes marcarla, seguir respondiendo el resto de la prueba y dejar esa para después. Así previenes el bloqueo de quedarte en la que no sabes”.