Plataforma virtual ayuda a jóvenes a planificar su futuro y ganar becas de hasta $40,000

Una vez termines la escuela superior, ¿vas a estudiar o trabajar? ¿En qué profesión u oficio te gustaría desempeñarte? ¿Qué estudiarás? ¿En qué universidad o colegio técnico? ¿Cómo pagarás tus estudios?

Son muchas las preguntas que surgen a medida que se acerca la fecha de graduación. Para ayudarte a responderlas está BigFuture, plataforma en línea creada por el College Board que te permite comenzar a planificar tu futuro y participar en sorteos para ganar becas de hasta $40,000.

“Explorar carreras, planear para la universidad y pagar la universidad son los tres ejes principales de BigFuture”, enumeró Carolina Calkins, directora de Comunicaciones de College Board, organización sin fines de lucro fundada hace más de 100 años en Estados Unidos y que administra pruebas de admisión universitaria en Puerto Rico y otros países.

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“BigFuture.org es un recurso gratuito, en línea, cuya finalidad es ayudar a los estudiantes a dar ese primer paso correcto después de la escuela superior”, informó Calkins.

La plataforma cuenta con un “quiz” en que puedes responder preguntas sobre tus intereses para conocer posibles trayectorias profesionales. También, tiene cientos de perfiles de carreras y cada uno presenta detalles como ingresos potenciales, nivel de educación requerido y habilidades necesarias.

Otro “quiz” te permite responder preguntas sobre ubicación, costo y carreras para reducir la lista de universidades ideales para ti. Además, cuenta con cientos de perfiles de instituciones educativas de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. Cada uno de los perfiles contiene información provista por las propias universidades, como el tipo de institución, la tasa de graduación y el costo anual promedio.

En cuanto a ayudas económicas, según Calkins, “los estudiantes pueden buscar más de 24,000 becas diferentes que tenemos en BigFuture; dependiendo de su nivel socioeconómico y otras preguntas que les hace la plataforma, encuentran ese ‘match’ entre las becas disponibles y su perfil puntual”.

Además de las ayudas económicas provistas por diversas instituciones y listadas en la plataforma, BigFuture cuenta con sus propias becas. “Se distinguen de las demás becas porque el estudiante no tiene que presentar un ensayo, calificaciones ni puntajes de exámenes”, detalló Calkins.

“Simplemente, el estudiante se registra en BigFuture.org y, dependiendo del momento del año y del grado en que el estudiante esté, la plataforma le va a sugerir acciones a tomar, como crear su lista de universidades o empezar a explorar carreras. Cada paso que el estudiante tome en la plataforma es una entrada para ganar becas BigFuture”, explicó la portavoz.

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Cada mes, se sortean cientos de becas de $500 y dos de $40,000 entre los alumnos que completaron los pasos indicados en la plataforma. Aunque no hay un tope de ingresos para participar, cada etapa completada le da dos entradas al sorteo a los estudiantes cuyas familias tienen ingresos anuales de $60,000 o menos.

Calkins indicó que las becas se desembolsan a la universidad de preferencia del estudiante. Desde su lanzamiento en 2019, el programa de becas BigFuture ha otorgado $23 millones a más de 24,000 estudiantes. “Desde 2022, hemos entregado cerca de 18 becas de $500 a estudiantes de Puerto Rico, pero aún no hemos entregado ninguna de $40,000. Por eso queremos que más estudiantes de la isla se registren”, informó.