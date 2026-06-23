Conocer es crecer: El origen de las tablas de multiplicar

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Las hay escritas en libretas y cantadas en distintos ritmos musicales. Se trata de las tablas de multiplicar que todos, en algún momento de su paso por la escuela, debemos aprender. ¿Pero qué es multiplicar? ¿Y cómo surgieron las tablas? Aquí te lo explicamos.

Multiplicar consiste en sumar el mismo número varias veces. Por eso, la operación 2x3 equivale a sumar tres veces el número 2 (2x3 = 2+2+2). En ambas operaciones, el resultado es 6. La importancia de la multiplicación es que nos permite abreviar sumas repetitivas de números iguales.

La antigua Babilonia fue probablemente la primera civilización en crear tablas de multiplicar, hace más de 4,000 años. Los babilonios realizaban sus cálculos matemáticos en tablillas de arcilla, algunas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Para agilizar cálculos necesarios para la agricultura, la construcción y el comercio, llevaban consigo tablillas de arcilla con estas tablas de multiplicar. Aunque estas eran distintas a las que utilizamos ahora, sentaron las bases para las tablas actuales.

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Fuentes: Enciclopedia Significados y The Guardian

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Para nivel elemental

Actividad 1: Arqueólogos de las Tablas

Los estudiantes reciben tablillas de arcilla (cartulina marrón) y deben escribir una tabla de multiplicar del 1 al 5 como lo harían los babilonios.

Luego, intercambian tablillas con un compañero y verifican los resultados usando sumas repetidas (ej: 4×3 = 4+4+4).

Actividad 2: Mercado Babilónico

Simular una compra en la antigua Babilonia: Si una oveja cuesta 3 monedas y compras 4 ovejas, ¿cuántas monedas necesitas? Resolver primero con suma (3+3+3+3) y luego con multiplicación.

Para nivel superior

Actividad 1: Historia y Evolución

Investigar y comparar: ¿Cómo eran las tablas babilónicas (base 60) versus las nuestras (base 10)? ¿Qué ventajas tiene nuestro sistema?

Crear una tabla de multiplicar en base 5 y explicar por qué la multiplicación es una operación universal en cualquier base numérica.

Actividad 2: El Valor de la Abreviatura