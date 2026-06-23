Escuela Montessori San Cristóbal ofrecerá talleres virtuales para maestros y padres

Como parte de su compromiso con la educación, las familias y la comunidad, la Escuela Montessori San Cristóbal anunció una jornada de talleres abiertos al público, dirigida a maestros, asistentes educativos, padres, madres, cuidadores, educadores en el hogar (“homeschoolers”) y cualquier persona interesada en el desarrollo y bienestar de la niñez.

Los talleres se ofrecerán en formato virtual y servirán para certificación de educación continuada para los que son profesionales de la niñez.

La Escuela Montessori San Cristóbal es una organización sin fines de lucro que educa a los niños sobrevivientes de maltrato que residen en Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús. Posee certificación en educación sensible al trauma y promueve una educación centrada en el niño, basada en el respeto, la autonomía, el aprendizaje práctico y el desarrollo integral.

A través de esta serie de encuentros, la institución busca compartir herramientas, conocimientos y experiencias que apoyen tanto a profesionales de la educación como a las familias en su importante rol de acompañar el crecimiento de los niños.

PUBLICIDAD

“La educación de un niño es una responsabilidad compartida entre la escuela, la familia y la comunidad. Estos talleres representan una oportunidad para que todos podamos aprender juntos y fortalecer nuestro conocimiento”, indicó Ruth Melián, directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal, mediante comunicado de prensa.

La oferta de talleres de 2026 incluye:

• Conquistando el entrenamiento al baño (“toilet training”) según Montessori; 8 de julio; 4:00 p.m.

• Matemáticas en las manos: De lo concreto a lo abstracto; 1 de agosto; 8:30 a.m.

• Construyendo espacios seguros: Educación informada en trauma; 7 de agosto; 3:00 p.m.

• Del gesto a la palabra: El viaje de la lectoescritura según Montessori; 22 de agosto; 8:30 a.m.

• Desarrollo de la independencia en niños pequeños; 3 de octubre; 9:00 a.m.

• Taller navideño en familia al estilo Montessori San Cristóbal; 5 de diciembre; 9:00 a.m.