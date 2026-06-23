Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escuela Montessori San Cristóbal ofrecerá talleres virtuales para maestros y padres

El “toilet training”, las matemáticas y la lectoescritura son algunos de los temas que se trabajarán

23 de junio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Niño en guardería
Los talleres se ofrecerán en formato virtual y servirán para certificación de educación continuada para los que son profesionales de la niñez. (Shutterstock)
Por El Nuevo Día Educador

Como parte de su compromiso con la educación, las familias y la comunidad, la Escuela Montessori San Cristóbal anunció una jornada de talleres abiertos al público, dirigida a maestros, asistentes educativos, padres, madres, cuidadores, educadores en el hogar (“homeschoolers”) y cualquier persona interesada en el desarrollo y bienestar de la niñez.

RELACIONADAS

Los talleres se ofrecerán en formato virtual y servirán para certificación de educación continuada para los que son profesionales de la niñez.

La Escuela Montessori San Cristóbal es una organización sin fines de lucro que educa a los niños sobrevivientes de maltrato que residen en Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús. Posee certificación en educación sensible al trauma y promueve una educación centrada en el niño, basada en el respeto, la autonomía, el aprendizaje práctico y el desarrollo integral.

A través de esta serie de encuentros, la institución busca compartir herramientas, conocimientos y experiencias que apoyen tanto a profesionales de la educación como a las familias en su importante rol de acompañar el crecimiento de los niños.

“La educación de un niño es una responsabilidad compartida entre la escuela, la familia y la comunidad. Estos talleres representan una oportunidad para que todos podamos aprender juntos y fortalecer nuestro conocimiento”, indicó Ruth Melián, directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal, mediante comunicado de prensa.

La oferta de talleres de 2026 incluye:

• Conquistando el entrenamiento al baño (“toilet training”) según Montessori; 8 de julio; 4:00 p.m.

• Matemáticas en las manos: De lo concreto a lo abstracto; 1 de agosto; 8:30 a.m.

• Construyendo espacios seguros: Educación informada en trauma; 7 de agosto; 3:00 p.m.

• Del gesto a la palabra: El viaje de la lectoescritura según Montessori; 22 de agosto; 8:30 a.m.

• Desarrollo de la independencia en niños pequeños; 3 de octubre; 9:00 a.m.

• Taller navideño en familia al estilo Montessori San Cristóbal; 5 de diciembre; 9:00 a.m.

Las personas interesadas pueden obtener más información y registrarse a través de https://www.montessorisancristobal.org/.

Tags
El Nuevo Día EducadormaestrosPadresEducación
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: