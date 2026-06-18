Saber al alcance: Antiguo y religioso el origen de varios apodos

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Los apodos de Pepe, Pepito, Paco y Pancho son sumamente comunes en toda la comunidad hispanoparlante mundial.

Estos cuatro nombres tienen formas hipocorísticas y su uso se deriva de dos santos importantes dentro de la Iglesia Católica. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un hipocorístico es: “Un nombre que, en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística”.

Ahora bien, el nombre hipocorístico de Pepe, se deriva del nombre en latín de San José, Pater Putativus, que significa “padre putativo” o “considerado padre”, por no ser el padre biológico de Jesús. San José era el esposo de la Virgen María y el padre putativo (P.P.) de Jesucristo. Esta abreviatura en latín se redactaba en manuscritos como P.P., lo cual por siglos se utilizó para reemplazar el nombre de San José. Interesantemente, de P.P. se deriva el hipocorístico de Pepe; esta es una de las hipótesis más aceptadas del origen del apodo Pepe y su diminutivo Pepito.

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Por su parte, Paco es el nombre hipocorístico de Francisco, ya que en la Iglesia Católica Apostólica Romana a San Francisco de Asís se le conoce en latín como Pater Comunitatis (lo cual significa “el padre de la comunidad”), cuya abreviatura usada era Pa.Co. Los frailes franciscanos vivían en su comunidad cuando se fundó dicha orden religiosa y San Francisco de Asís es considerado como el Padre de la Comunidad o Pater Comunitatis. Asimismo, Pancho es una variación fonética hipocorística también de Francisco.

Ahora bien, el primer factor que nos une a toda Hispanoamérica y Puerto Rico es la religión común que heredamos de los conquistadores que llegaron de la Península Ibérica, que es la católica. Con la religión católica hemos heredado los nombres de los santos en castellano y sus formas hipocorísticas de afecto entre los nombres en la población hispanoamericana. El segundo factor histórico de los elementos comunes que nos hermana a toda Hispanoamérica es el idioma castellano (la palabra escrita en español). El tercer factor que nos une a Puerto Rico con toda la América Hispana es el mestizaje. En nuestra isla, el mestizaje (intercambio genético) fue principalmente entre europeos, africanos y taínos. Cabe resaltar que Puerto Rico comparte con toda Hispanoamérica el idioma español, la religión católica y el mestizaje.

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