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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Saber al alcance: Antiguo y religioso el origen de varios apodos

Entérate de dónde provienen Pepe, Paco y otros hipocorísticos

18 de junio de 2026 - 6:00 AM

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03/31/2012 Aguada, Puerto Rico- Manuel Santiago y Carmen Benique Miranda, matrimonio que se dedican a la talla de santos, en el barrio Malpaso, sector Sabana de Aguada. El matrimonio tiene la bendición de que sus hijos y nietos llevan el arte de la talla de santos en sus venas. Manuel habla con orgullo de la faena artística y espiritual que ha llevado por años en cada corte que da a las nobles maderas que utiliza. Mientras, doña Carmen, exalta el arte de su hija y su nieta y lo místico de este arte.Eran varios los San Francisco de Asís tallados, todos llevaban la cruz tau en la frente. Este santo es el patrón de su pueblo, Aguada. (FOTO POR Olimpo Ramos *2012*)
Sobre estas líneas, varias tallas de San Francisco de Asís, patrono del pueblo de Aguada. (Archivo)
Por Dr. Ángel O. Navarro Zayas
Nota del editor
“Saber al alcance” agrupa artículos redactados por expertos, en los que se abordan temas variados que pretenden fomentar la curiosidad intelectual de los estudiantes y servir de recurso para los maestros.

Los apodos de Pepe, Pepito, Paco y Pancho son sumamente comunes en toda la comunidad hispanoparlante mundial.

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Estos cuatro nombres tienen formas hipocorísticas y su uso se deriva de dos santos importantes dentro de la Iglesia Católica. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un hipocorístico es: “Un nombre que, en forma diminutiva, abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística”.

Ahora bien, el nombre hipocorístico de Pepe, se deriva del nombre en latín de San José, Pater Putativus, que significa “padre putativo” o “considerado padre”, por no ser el padre biológico de Jesús. San José era el esposo de la Virgen María y el padre putativo (P.P.) de Jesucristo. Esta abreviatura en latín se redactaba en manuscritos como P.P., lo cual por siglos se utilizó para reemplazar el nombre de San José. Interesantemente, de P.P. se deriva el hipocorístico de Pepe; esta es una de las hipótesis más aceptadas del origen del apodo Pepe y su diminutivo Pepito.

Por su parte, Paco es el nombre hipocorístico de Francisco, ya que en la Iglesia Católica Apostólica Romana a San Francisco de Asís se le conoce en latín como Pater Comunitatis (lo cual significa “el padre de la comunidad”), cuya abreviatura usada era Pa.Co. Los frailes franciscanos vivían en su comunidad cuando se fundó dicha orden religiosa y San Francisco de Asís es considerado como el Padre de la Comunidad o Pater Comunitatis. Asimismo, Pancho es una variación fonética hipocorística también de Francisco.

Ahora bien, el primer factor que nos une a toda Hispanoamérica y Puerto Rico es la religión común que heredamos de los conquistadores que llegaron de la Península Ibérica, que es la católica. Con la religión católica hemos heredado los nombres de los santos en castellano y sus formas hipocorísticas de afecto entre los nombres en la población hispanoamericana. El segundo factor histórico de los elementos comunes que nos hermana a toda Hispanoamérica es el idioma castellano (la palabra escrita en español). El tercer factor que nos une a Puerto Rico con toda la América Hispana es el mestizaje. En nuestra isla, el mestizaje (intercambio genético) fue principalmente entre europeos, africanos y taínos. Cabe resaltar que Puerto Rico comparte con toda Hispanoamérica el idioma español, la religión católica y el mestizaje.

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El autor es historiador y numismático.

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