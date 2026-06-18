Cómo preparar emocionalmente a los alumnos que cambian de nivel educativo

Pasar del pre-escolar al primer grado, de escuela elemental a intermedia y de esta a superior son cambios que, aunque suelen generar nerviosismo o preocupación en los alumnos, pueden ser una oportunidad para desarrollar mayor autonomía si se manejan bien.

“Estos cambios de nivel son parte del curso natural de los estudiantes y les traen más independencia a medida que se van desarrollando”, afirmó Irmarie Cruz López, coordinadora del Programa Graduado de Psicología Escolar del Recinto Universitario de Mayagüez. “Pero provocan diversidad de emociones. Algunos se sienten emocionados y otros con un poco de nervios, sobre todo si van a nuevas escuelas”.

De acuerdo con una investigación sobre transiciones educativas publicado en The Conversation por profesores de la Universidad de Mondragón, en España: “Cambiar de etapa educativa no significa solo hacerlo de aula o de profesorado. Supone adaptarse a nuevos espacios, nuevas normas, diferentes maneras de aprender y a nuevas personas”.

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Según Cruz, es importante que, ante estos cambios, las familias conversen con los menores acerca de sus emociones, inquietudes y preocupaciones. “A los niños más pequeños, debemos ayudarlos a ponerle nombre a lo que están sintiendo, y a los más grandes, podemos preguntarles cómo se sienten”, dijo.

“Dependiendo del nivel de desarrollo de los estudiantes, los padres o cuidadores deben dialogar con ellos acerca de qué pueden esperar del cambio”, recomendó Cruz, quien también es presidenta de la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico.

Dijo como ejemplo que, si el menor irá a una escuela nueva, se puede aprovechar un evento de Casa Abierta durante el verano para llevarlo y que se vaya familiarizando con el lugar y con las personas que estudian y trabajan ahí. O si algún amigo o conocido ya asiste al nivel nuevo, una opción es permitir que comparta su experiencia con el estudiante.

“Como cuidadores principales, debemos asegurarles a los menores que los estaremos apoyando durante este proceso de transición”, puntualizó la psicóloga escolar.

Agregó que los maestros de estudiantes que comienzan un nivel académico suelen fomentar una mejor transición con actividades dirigidas a que los alumnos se conozcan mutuamente, se integren al grupo y empiecen a tener sentido de pertenencia en su nueva escuela. “Tienden a hacer este tipo de actividades cuando empiezan las clases y recomiendo que continúen enfatizando ese aspecto”, dijo Cruz.

De acuerdo con la investigación de los profesores de la Universidad de Mondragón, el estrés y la ansiedad no atendidos durante el cambio de nivel pueden impactar el desempeño escolar. Sin embargo, el escrito agrega que “una transición bien gestionada puede convertirse en una oportunidad de crecimiento”.

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Por eso, Cruz insistió en la importancia de mantener la comunicación con el menor antes, durante y después del inicio de clases. Asimismo, recomendó dialogar con los maestros sobre el tema para que la transición y la experiencia académica sean lo más positivas posible.