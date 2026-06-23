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Joven de 15 años propone mariposario inclusivo para su escuela en Aguada

La iniciativa, que busca fomentar la conservación de la mariposa monarca puertorriqueña, contaría con caminos accesibles para sillas de ruedas

23 de junio de 2026 - 6:00 AM

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Representación hecha en computadora de cómo quedaría el mariposario inclusivo “Semillas y Alas”, la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, una vez esté terminado.
Representación digital de cómo quedaría el mariposario inclusivo “Semillas y Alas”, la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, una vez esté terminado. (Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Las poblaciones de la mariposa monarca puertorriqueña (Danaus plexippus portoricensis) han disminuido significativamente en los últimos años, en parte debido a la pérdida de las plantas que necesitan para sobrevivir, de acuerdo con datos del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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Para fomentar la conservación de esta subespecie local, Cianelle Tahirí Pérez Larregui, estudiante de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, se propuso construir un mariposario inclusivo en las instalaciones del plantel, que pueda ser disfrutado por toda la comunidad escolar, incluyendo a estudiantes con diversidad funcional.

“La idea del mariposario surge de la pregunta de qué se podría hacer para conservar esta especie e integrar a la comunidad, ya que la conservación es trabajo de todos”, indicó Cianelle, quien tiene 15 años y en agosto cursará el undécimo grado.

“A diferencia de las monarcas del continente, estas mariposas no migran y ha adaptado su ciclo de vida a nuestro ecosistema tropical”, explicó la joven. “Están amenazadas por la pérdida de sus plantas huésped, como el algodoncillo (Asclepias curassavica) y la calotropis (calotropis procera), debido a la contaminación y al uso de pesticidas”.

Por eso, ha propuesto la construcción de un mariposario con dimensiones de 32 pies x 24 pies, que tendrá una estructura tipo invernadero, con mallas que protejan a las mariposas monarca puertorriqueñas de las plagas y las inclemencias del tiempo. En su interior tendrá algodoncillo y otras plantas hospederas, así como plantas nectaríferas nativas, detalló.

Para que sea inclusivo, estará diseñado con caminos accesibles para sillas de ruedas, señalización educativa, zonas de observación, áreas de descanso y experiencias sensoriales que permitan la participación de personas con impedimentos, adultos mayores y estudiantes de diversas capacidades, agregó la estudiante.

Cianelle Tahirí Pérez Larregui, estudiante de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, propuso construir un mariposario inclusivo en las instalaciones del plantel.
Cianelle Tahirí Pérez Larregui, estudiante de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, propuso construir un mariposario inclusivo en las instalaciones del plantel. (Suministrada)

Asimismo, funcionará como un laboratorio al aire libre donde los estudiantes podrán observar el ciclo completo de vida de la mariposa monarca puertorriqueña. “Varios maestros están interesados en utilizarlo como un laboratorio vivo”, dijo Cianelle. “Estará abierto a la comunidad para visitas coordinadas. Podrían venir ancianos y estudiantes de otras escuelas”.

“Será un espacio de relajación y de mucho aprendizaje vivo, enfocado en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), bienestar emocional e inclusión”, agregó la joven.

Para hacer realidad el mariposario, llamado “Semillas y Alas”, informó que necesita recaudar aproximadamente $26,000, que cubrirán la estructura del invernadero, las plantas y otros materiales. Empresas de la zona ya han provisto cotizaciones formales para el proyecto, que cuenta con el apoyo de la entidad sin fines de lucro Pérez Larregui Foundation, que se dedica a promover el desarrollo psicosocial, emocional y atlético de niños y jóvenes.

La estudiante indicó que el costo de la iniciativa se cubrirá mediante donativos. Instó a los interesados en donar dinero o materiales a escribir un correo electrónico a semillasyalas@gmail.com o llamar al 787-429-2883.

Cianelle añadió que actualmente organiza reuniones con miras a establecer una organización estudiantil para dar mantenimiento y continuidad al proyecto una vez abra el mariposario.

“Siempre he dicho que llegamos a la vida para dejar huellas, no cicatrices, y poder dejar un proyecto tan bonito a mi escuela será una satisfacción inmensa”, expresó la joven. “Quiero que el mariposario se quede por generaciones porque es un proyecto para la comunidad escolar”.

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