Aterriza de emergencia en Georgia: avión impacta tres vehículos y deja heridos

Un avión monomotor hizo un aterrizaje de emergencia en una carretera muy transitada en Georgia, golpeando tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, dijeron las autoridades.

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó el lunes en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Atlanta, debido a problemas de motor, según la Administración Federal de Aviación y la policía de Gainesville.

“Perdimos el motor al despegar de Gainesville”, dijo el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. “Intentamos planear de vuelta, hicimos todo según las normas, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a conseguir volver con lo lejos que estábamos, así que bajamos a la carretera”.