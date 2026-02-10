Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aterriza de emergencia en Georgia: avión impacta tres vehículos y deja heridos

La pequeña aeronave supuestamente sufrió problemas en su motor

10 de febrero de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión monomotor hizo un aterrizaje de emergencia en una carretera muy transitada en Georgia, golpeando tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, dijeron las autoridades.

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó el lunes en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Atlanta, debido a problemas de motor, según la Administración Federal de Aviación y la policía de Gainesville.

“Perdimos el motor al despegar de Gainesville”, dijo el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. “Intentamos planear de vuelta, hicimos todo según las normas, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a conseguir volver con lo lejos que estábamos, así que bajamos a la carretera”.

El avión chocó contra tres coches, desprendiendo un depósito de combustible en uno de ellos, dijo el capitán de la policía de Gainesville Kevin Holbrook. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, dijo.

