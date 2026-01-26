Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Investigan caída de avión en Maine que mató a siete personas

Autoridades investigan el accidente de un jet privado de negocios en el Aeropuerto Internacional de Bangor, que también dejó un herido

26 de enero de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen tomada de un video de la televisora WABI muestra a los servicios de emergencia trabajando en el lugar donde se estrelló un avión Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto Bangor de Maine, la noche del domingo 25 de enero de 2026. (WABI via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Portland, Maine - La Administración Federal de Aviación informa que siete personas murieron y un miembro de la tripulación sobrevivió con heridas graves cuando un jet privado de negocios se estrelló en una tormenta de nieve en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine.

El Bombardier Challenger 600, que transportaba a ocho personas, se estrelló al despegar alrededor de las 7:45 de la tarde el domingo por la noche, mientras Nueva Inglaterra y gran parte del país lidiaban con una enorme tormenta invernal. El aeropuerto, ubicado a unos 320 kilómetros (unas 200 millas) al norte de Boston, cerró después del accidente. La nevada era intensa en ese momento en muchas otras partes del país, pero la acumulación apenas había comenzado en Bangor y otros aviones habían despegado sin problema.

El jet estaba registrado a nombre de una corporación que comparte la misma dirección en Houston, Texas, que el bufete de abogados de lesiones personales Arnold and Itkin Trial Lawyers, y uno de los socios fundadores del bufete figura como el agente registrado de la empresa propietaria del avión.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando. La NTSB indicó que la información preliminar muestra que el avión se estrelló al despegar y experimentó un incendio posterior al accidente, pero que no haría más declaraciones hasta que los investigadores lleguen en uno o dos días.

Añadió que no está autorizada parta divulgar información sobre las víctimas y que dicha información es manejada por las autoridades locales. Pero el director del aeropuerto, José Saavedra, se negó a comentar, diciendo en una conferencia de prensa el lunes que estaba “esperando orientación y apoyo de las agencias federales”.

Una grabación de audio de los controladores de tráfico aéreo incluye a alguien diciendo “Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo”, aproximadamente 45 segundos después de que un avión fuera autorizado para despegar. Los cuerpos de rescate llegaron menos de un minuto después, dijo Saavedra.

El Aeropuerto Internacional de Bangor ofrece vuelos directos a ciudades como Orlando, Florida, Washington, D.C., y Charlotte, Carolina del Norte. Se cerró poco después del accidente y permanecerá cerrado al menos hasta el mediodía del miércoles.

El accidente ocurrió mientras Nueva Inglaterra y gran parte del país lidiaban con una masiva tormenta invernal. Bangor había experimentado una nevada constante el domingo, aunque los aviones estaban aterrizando y despegando alrededor del momento del accidente, apuntó Saavedra.

El Servicio Meteorológico Nacional en Caribou, Maine, sostuvo que el aeropuerto recibió casi 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve en total, aunque la nevada apenas comenzaba en el momento del accidente. Aproximadamente 0,25 centímetros (una décima de pulgada) de nieve cayó entre la medianoche y las 7 p.m. del domingo, y la nevada era ligera pero constante en ese momento, dijo el servicio.

“Tenemos equipos en el lugar que responden a tormentas meteorológicas de manera regular”, señaló Saavedra. “Es normal para nosotros responder a eventos climáticos”.

Durante el fin de semana, la vasta tormenta arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de la mitad oriental de Estados Unidos, paralizando parte del tráfico rodado y aéreo y dejando sin electricidad a cientos de miles de hogares y negocios en el sureste.

El tráfico aéreo comercial también se vio gravemente interrumpido en gran parte de Estados Unidos. Unos 12,000 vuelos fueron cancelados el domingo y casi 20,000 fueron demorados, según el rastreador de vuelos flightaware.com. Los aeropuertos en Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey estuvieron entre los afectados.

El Bombardier Challenger 600 es un jet de negocios de fuselaje ancho configurado para entre nueve y 11 pasajeros. Fue lanzado en 1980 como el primer jet privado con una “cabina para caminar” y sigue siendo una opción popular de chárter, según aircharterservice.com.

El aeropuerto en Bangor es, con mucho, la ciudad más grande en las regiones norte y este de Maine. Su acuerdo de uso conjunto con la Guardia Nacional Aérea de Maine significa que “las pistas están listas llueva o truene, o nieve”, dice el sitio web del aeropuerto, bajo la frase: “Un poco de nieve no nos asusta”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

