NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Un avión privado con ocho personas a bordo se estrella en un aeropuerto de Maine

Se desconoce la gravedad de las heridas

26 de enero de 2026 - 10:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante el despegue en Bangor, Maine, en el noreste de Estados Unidos, según indicó el Aeropuerto Internacional de Bangor.

“Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación”, indicó el texto en las redes sociales del aeropuerto.

De acuerdo con CNN, el avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 y se desconoce la gravedad de las lesiones.

Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

El accidente ocurre en medio de una fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
