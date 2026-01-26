Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Obama afirman que tiroteo en Mineápolis debe ser una llamada de atención para Estados Unidos

Se pronunciaron en contra de las acciones de la Administración Trump

26 de enero de 2026 - 10:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estas tácticas, que según recalca la pareja demócrata, han resultado “en los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses”. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009 -2017) y su esposa, Michelle Obama, declararon en un comunicado este domingo que la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración ayer “debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política” y criticaron a la Administración de Donald Trump por “escalar la situación”.

RELACIONADAS

“Los agentes federales de seguridad y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que colaboren con las autoridades estatales y locales, en lugar de oponerse a ellas, para garantizar la seguridad pública”, destacan en el texto compartido en redes sociales el exmandatario demócrata y la ex primera dama.

En el comunicado, los Obama resaltan que en Minnesota se está viendo “todo lo contrario”, ya que, desde hace semanas, personas en todo el país se han sentido “indignadas” por los agentes “enmascarados” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”.

Estas tácticas, que según recalca la pareja demócrata, han resultado “en los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses”. También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Los Obama se pronuncian en contra de Trump

En el comunicado, los Obama se pronunciaron en contra de las acciones de la Administración Trump, al afirmar que “en lugar de intentar imponer cierta disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por escalar la situación”.

Además, dicen: “mientras ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos de Pretti y Renee Good que no están fundamentadas en ninguna investigación seria, y que parecen estar directamente contradichas por evidencia en video”.

Concluyen que “cada estadounidense debería apoyar e inspirarse en la ola de protestas pacíficas en Mineápolis y otras partes del país. Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”.

Tags
Breaking NewsBarack ObamaMichelle ObamaMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
