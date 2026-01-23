FAA hace permanentes las normas impuestas tras la colisión de un avión y un helicóptero militar en Washington D.C.

Las normas temporales impuestas tras la colisión el año pasado de un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército para mejorar la seguridad del abarrotado espacio aéreo en torno a Washington D.C. pasan a ser permanentes, según anunció el jueves el Gobierno.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) tomó medidas para asegurarse de que helicópteros y aviones dejen de compartir el mismo espacio aéreo en torno al Aeropuerto Nacional Reagan poco después de que comenzara la investigación sobre el accidente del 29 de enero de 2025. Las normas también prohíben a los controladores aéreos basarse en la separación visual y exigen que todas las aeronaves militares transmitan su ubicación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tiene previsto celebrar una audiencia el próximo martes para detallar todo lo que contribuyó al accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde 2001.

“Después de aquella horrible noche de enero, este Gobierno se comprometió a hacer todo lo necesario para proteger el cielo de la capital de nuestro país y garantizar que una tragedia semejante no volviera a repetirse. El anuncio de hoy reafirma ese compromiso”, declaró el Secretario de Transportes, Sean Duffy.

Las familias de las 67 personas que murieron después de que un helicóptero Black Hawk del ejército chocara contra un avión de American Airlines que se disponía a aterrizar esperan que Duffy y el Congreso actúen de acuerdo con las recomendaciones que la NTSB tiene previsto hacer la próxima semana para ayudar a evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar.

Matt Collins, que perdió a su hermano menor Chris en la catástrofe, dijo que él y muchas de las otras familias piensan seguir yendo a Washington tan a menudo que los legisladores se hartarán de verlos hasta que se hagan cambios.

“Espero que se celebren algunas audiencias en el Senado y en el Congreso, y que de ellas salgan resultados”, dijo Collins, que vive en Dighton (Massachusetts). “Espero que no nos aplaquen y pase a un segundo plano hasta que surja otra gran noticia”.

Según la FAA, la nueva norma entrará en vigor el viernes. Seguirá exigiendo a los aviones militares que transmitan su localización mediante sus sistemas ADS-B Out, algo que no se hacía de forma rutinaria antes del accidente. Además, los controladores aéreos no podrán depender de los pilotos para garantizar la separación visual entre aeronaves en un radio de ocho kilómetros (cinco millas) del aeropuerto Reagan.

La NTSB ha afirmado que el helicóptero Black Hawk accidentado volaba 24 metros por encima del límite de 61 metros de la ruta y probablemente tenía un altímetro defectuoso. Pero incluso si el helicóptero hubiera respetado ese límite, la NTSB ha dicho que el diseño de la ruta no proporcionaba suficiente separación para garantizar la seguridad.

Los controladores aéreos habían advertido a la FAA años antes sobre los peligros de todos los helicópteros que rodeaban la capital del país, y la agencia no reconoció un alarmante patrón de 85 cuasi accidentes en los tres años anteriores al accidente.

Collins dice que sigue volando a menudo por trabajo y placer, pero sus padres no han vuelto a subirse a un avión desde el accidente.