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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $23,000 en efectivo y miles de dólares en joyería de una residencia en Morovis

El querellante también indicó que se llevaron billetes antiguos, así como un cheque y documentos de una propiedad

4 de septiembre de 2026 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Ángel Carrasquillo Ortiz, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan un escalamiento ocurrido en la noche del jueves en una residencia en la PR-567, barrio Pasto, sector Orquídea, en Morovis.

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Según un informe preliminar, el querellante indicó que alguien forzó una puerta de la residencia y una ventana para tener acceso al interior. “Una vez allí, se apropiaron de aproximadamente $23,000 en efectivo, prendas de oro valoradas en $6,000, un cheque por $10,000, 100 dólares antiguos, documentos de una propiedad y de una cartera que contenía identificaciones, una tarjeta ATH, un plan médico y un pasaporte”, lee el informe de la Uniformada.

El agente Ángel Carrasquillo Ortiz, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Si tienes información que ayude al esclarecimiento de este caso, llama confidencialmente al 787-343-2020. También puedes comunicarte a través de la red social X, en @PRPDNoticias, o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

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