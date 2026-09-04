Roban $23,000 en efectivo y miles de dólares en joyería de una residencia en Morovis

Las autoridades investigan un escalamiento ocurrido en la noche del jueves en una residencia en la PR-567, barrio Pasto, sector Orquídea, en Morovis.

Según un informe preliminar, el querellante indicó que alguien forzó una puerta de la residencia y una ventana para tener acceso al interior. “Una vez allí, se apropiaron de aproximadamente $23,000 en efectivo, prendas de oro valoradas en $6,000, un cheque por $10,000, 100 dólares antiguos, documentos de una propiedad y de una cartera que contenía identificaciones, una tarjeta ATH, un plan médico y un pasaporte”, lee el informe de la Uniformada.

El agente Ángel Carrasquillo Ortiz, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.