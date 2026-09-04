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Débil onda tropical aumentará la humedad y favorecerá lluvias localizadas este viernes

De igual forma, una advertencia de calor estará en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

4 de septiembre de 2026 - 8:35 AM

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Para el domingo, otra onda tropical entrará a la región. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una débil onda tropical que se aproxima a Puerto Rico aumentará la humedad sobre la región este viernes y favorecerá el desarrollo de aguaceros, principalmente sobre sectores del interior y oeste de la isla.

La meteoróloga Rosa Vargas Martes, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que esa humedad, combinada con los efectos locales y el calentamiento diurno, podría provocar lluvias fuertes de manera localizada.

En esas áreas, señaló que podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y sectores con pobre drenaje.

El SNM tampoco descarta que la humedad asociada a la onda tropical deje alguna actividad de lluvia sobre la cuenca de Carraízo, cuyo embalse permanece bajo nivel de “observación”.

No obstante, el principal riesgo para este viernes será el calor. Una advertencia estará en efecto para todo Puerto Rico desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., mientras se espera que las condiciones calurosas continúen durante los próximos días.

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Vargas Martes exhortó a las personas que realicen actividades al aire libre a tomar precauciones y mantenerse hidratadas.

Para el domingo, anticipó que otra onda tropical entrará a la región y traerá un nuevo aumento en la humedad y la nubosidad. Esa cobertura de nubosidad podría ayudar a limitar ligeramente las temperaturas, aunque el calor persistirá durante los próximos días.

En cuanto a las condiciones marítimas, informó que se espera oleaje de dos a cuatro pies, ocasionalmente hasta cinco pies.

Por otro lado, el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo. Aun así, Vargas Martes exhortó a los bañistas a mantener precaución, pues un riesgo general bajo no descarta que puedan desarrollarse corrientes marinas de manera localizada.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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