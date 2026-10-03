Madre se fue de crucero por las Bahamas y dejó a sus cuatro hijos solos en casa: investigan el caso

Una mujer de 29 años fue arrestada en Florida acusada de negligencia infantil después de que hallaran a sus cuatro hijos encerrados en el baño de su vivienda mientras ella se encontraba en un crucero por las Bahamas.

El caso salió a la luz el sábado de 26 de septiembre, cuando la policía de North Miami Beach y agentes de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a una vivienda tras una denuncia vinculada al cuidado de los niños.

Al ingresar a la propiedad, encontraron a cuatro menores sin la supervisión de ningún adulto: un bebé de dos meses, un niño de 2 años y otros dos de 7 y 9 años. Según el informe, ninguno presentaba heridas.

Una mujer de 29 años fue arrestada en Florida acusada de negligencia infantil después de que hallaran a sus cuatro hijos encerrados en el baño de su vivienda mientras ella se encontraba en un crucero por las Bahamas. (Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade)

De acuerdo con la investigación policial, la mujer, identificada como Nathalie Belizaire, se encontraba a bordo de un crucero con destino a las Bahamas cuando los agentes descubrieron a los niños solos en la residencia.

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Un video grabado por la cámara de la policía registró a los agentes ingresando a la residencia, donde encontraron a los hijos de la mujer.

El operativo se desplegó luego de una advertencia realizada por Lether Bazil, padre de los niños. Según declaró el hombre ante las autoridades, días antes había visto una publicación en WhatsApp que aparentaba mostrar la compra de un pasaje para un crucero de la compañía Carnival.

Bazil aseguró que le habían informado que los niños quedarían al cuidado de su bisabuela, Denise Wilkes, mientras la madre estuviera ausente.

Wilkes declaró a la policía que Nathalie había dicho que llevaría a los niños con ella, pero nunca lo hizo. Tras el desembarco del crucero, Belizaire fue detenida y acusada formalmente de cuatro cargos de negligencia infantil, uno por cada menor involucrado. Luego fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La mujer compareció el martes por la mañana ante la jueza del circuito de Miami-Dade, Mindy Glazer.

“¿Estos pobres niños estuvieron solos en casa durante tres días? Supongo que hay indicios de negligencia infantil. Nos alegra que no les haya pasado nada más”, expresó la magistrada.

“El bebé nació en julio de este año. ¿Quién deja a un bebé solo así?”, se preguntó Gamezer.