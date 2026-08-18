Un hombre que recogía piedras encuentra un presunto artefacto explosivo en Manatí

Un hombre que indicó que estaba recolectando piedras en un camino cercano a su hogar, en el barrio Montebello en Manatí, encontró un artefacto posiblemente explosivo. Lo recogió, lo llevó hasta frente a su residencia y llamó a la Policía.

Agentes llegaron hasta el lugar, en el sector La Charca, el lunes en la noche y observaron el objeto, identificado preliminarmente como un artefacto estilo granada.

El director de la Unidad de Explosivos y Técnico del área de Arecibo, el teniente Christian Avilés, neutralizó el artefacto y otros tres agentes lo transportaron hasta Isla de Cabras, en Cataño, para su disposición.

Personal del Negociado de Bomberos y de la Oficina de Emergencias Médicas del municipio de Manatí también llegaron a la escena.