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Encuentran un supuesto artefacto explosivo en playa de Humacao

Un residente alertó a las autoridades sobre el hallazgo

17 de agosto de 2026 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así luce el objeto explosivo localizado por la Policía. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga una denuncia por un supuesto artefacto explosivo encontrado este lunes en el sector La Ola, del barrio Punta Santiago, en Humacao.

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Según la información preliminar, el hallazgo fue reportado por un residente de 46 años, quien informó que, mientras realizaba labores de recogido de basura en el sector, encontró el objeto.

El mismo fue descrito como “de forma cilíndrica y color gris, que aparentaba ser un artefacto sospechoso”.

Los agentes de la División de Explosivos de Humacao y de San Juan atendieron la denuncia.
Los agentes de la División de Explosivos de Humacao y de San Juan atendieron la denuncia. (Suministrada)

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Fernando Soto Serrano, de la Policía Municipal de Humacao, quien notificó la situación a la Policía de Puerto Rico para la activación del protocolo correspondiente.

Al lugar se movilizaron agentes adscritos a la División de Explosivos del area policial de Humacao y San Juan.

“Luego de evaluar el objeto y establecer las medidas de seguridad correspondientes, los agentes especializados procedieron, conforme al protocolo establecido para este tipo de situaciones. Tras culminar la intervención, no se reportaron personas lesionadas ni daños a la propiedad, resultando la situación sin novedad”, informó la Policía.

La Uniformada también instó a la ciudadanía a no manipular objetos sospechosos y a notificar de inmediato para que personal especializado pueda atender cualquier situación de esta naturaleza.

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Policía de Puerto RicoHumacaoBreaking News
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