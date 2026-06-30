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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bomberos controlan incendio forestal que causó cierre del expreso PR-52 en Juana Díaz

Al filo de las 4:00 p.m. el Negociado de Bomberos informó que reabrió el tránsito en la vía

30 de junio de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía cerró el paso en ambas direcciones en el expreso a la altura de Juana Díaz debido a la pobre visibilidad. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Efectivos del Negociado de Bomberos lograron controlar el incendio forestal que provocó el cierre del paso vehicular en el expreso PR-52, jurisdicción de Juana Díaz, se indicó a través de la cuenta de Facebook de la dependecia.

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“Los Bomberos controlan el fuego forestal registrado en la carretera PR-14 en Juana Díaz. El tránsito fue reabierto a los conductores”, indica la publicación.

“Agradecemos la rápida respuesta de nuestros compañeros bomberos y exhortamos a los ciudadanos a mantenerse en alerta y reportar cualquier emergencia al Sistema de Emergencia 9-1-1″, añade.

A eso de las 2:50 p.m. de este martes, la Policía informó sobre el cierre de los carriles en el expreso en ambas direcciones debido a un fuerte incendio forestal registrado en terrenos de Juana Díaz, que obligó a las autoridades a cerrar el paso debido a la falta de visibilidad por el humo, había confirmado previamente a El Nuevo Día la oficina de comunicaciones de la Policía en Ponce.

Según se indicó, se cerró el paso al tránsito a la altura del kilómetro 84.9, mientras que los bomberos continúan en la zona intentando controlar el fuego.

No se reportaron heridos ni pérdidas materiales.

Tags
Breaking NewsIncendio forestalJuana DíazBomberos de Puerto RicoExpreso Luis A. Ferré
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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