Bomberos controlan incendio forestal que causó cierre del expreso PR-52 en Juana Díaz
Al filo de las 4:00 p.m. el Negociado de Bomberos informó que reabrió el tránsito en la vía
30 de junio de 2026 - 3:38 PM
30 de junio de 2026 - 3:38 PM
Efectivos del Negociado de Bomberos lograron controlar el incendio forestal que provocó el cierre del paso vehicular en el expreso PR-52, jurisdicción de Juana Díaz, se indicó a través de la cuenta de Facebook de la dependecia.
“Los Bomberos controlan el fuego forestal registrado en la carretera PR-14 en Juana Díaz. El tránsito fue reabierto a los conductores”, indica la publicación.
“Agradecemos la rápida respuesta de nuestros compañeros bomberos y exhortamos a los ciudadanos a mantenerse en alerta y reportar cualquier emergencia al Sistema de Emergencia 9-1-1″, añade.
A eso de las 2:50 p.m. de este martes, la Policía informó sobre el cierre de los carriles en el expreso en ambas direcciones debido a un fuerte incendio forestal registrado en terrenos de Juana Díaz, que obligó a las autoridades a cerrar el paso debido a la falta de visibilidad por el humo, había confirmado previamente a El Nuevo Día la oficina de comunicaciones de la Policía en Ponce.
Según se indicó, se cerró el paso al tránsito a la altura del kilómetro 84.9, mientras que los bomberos continúan en la zona intentando controlar el fuego.
No se reportaron heridos ni pérdidas materiales.
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