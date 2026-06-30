Bomberos controlan incendio forestal que causó cierre del expreso PR-52 en Juana Díaz

Efectivos del Negociado de Bomberos lograron controlar el incendio forestal que provocó el cierre del paso vehicular en el expreso PR-52, jurisdicción de Juana Díaz, se indicó a través de la cuenta de Facebook de la dependecia.

“Los Bomberos controlan el fuego forestal registrado en la carretera PR-14 en Juana Díaz. El tránsito fue reabierto a los conductores”, indica la publicación.

“Agradecemos la rápida respuesta de nuestros compañeros bomberos y exhortamos a los ciudadanos a mantenerse en alerta y reportar cualquier emergencia al Sistema de Emergencia 9-1-1″, añade.

A eso de las 2:50 p.m. de este martes, la Policía informó sobre el cierre de los carriles en el expreso en ambas direcciones debido a un fuerte incendio forestal registrado en terrenos de Juana Díaz, que obligó a las autoridades a cerrar el paso debido a la falta de visibilidad por el humo, había confirmado previamente a El Nuevo Día la oficina de comunicaciones de la Policía en Ponce.

Según se indicó, se cerró el paso al tránsito a la altura del kilómetro 84.9, mientras que los bomberos continúan en la zona intentando controlar el fuego.